Шахисти Србије освојили бронзану медаљу на Европском првенству
Мушка репрезентација Србије у шаху освојила је бронзану медаљу на Европском првенству у грузијском Батумију.
Шахисти Србије су у последњем колу савладали селекцију Азербејџана резултатом 3:1. За селекцију Србије су наступили Александар Инђић, Алексеј Сарана, Роберт Маркуш и Велимир Ивић.
Златну медаљу на ЕП освојила је Украјина са 15 бодова, док је сребро припало Азербејџану са 13, колико има и трећепласирана Србија.
Женска репрезентација Србије је у последњем колу одиграла 2:2 са селекцијом Чешке и на крају је освојила 19. место на ЕП са девет бодова. За селекцију Србије су наступиле Теодора Ињац, Софија Погорелских, Адела Великић и Елиф Мехмед.
Златну медаљу у женској конкуренцији освојила је Пољска са 16 бодова, док је Украјина друга са 14. Шахисткиње Немачке су освојиле бронзу са 13 бодова.