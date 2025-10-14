overcast clouds
Шахисти Србије освојили бронзану медаљу на Европском првенству

14.10.2025.

14.10.2025. 20:15 20:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Мушка репрезентација Србије у шаху освојила је бронзану медаљу на Европском првенству у грузијском Батумију.

Шахисти Србије су у последњем колу савладали селекцију Азербејџана резултатом 3:1. За селекцију Србије су наступили Александар Инђић, Алексеј Сарана, Роберт Маркуш и Велимир Ивић.

Златну медаљу на ЕП освојила је Украјина са 15 бодова, док је сребро припало Азербејџану са 13, колико има и трећепласирана Србија.

Женска репрезентација Србије је у последњем колу одиграла 2:2 са селекцијом Чешке и на крају је освојила 19. место на ЕП са девет бодова. За селекцију Србије су наступиле Теодора Ињац, Софија Погорелских, Адела Великић и Елиф Мехмед.

Златну медаљу у женској конкуренцији освојила је Пољска са 16 бодова, док је Украјина друга са 14. Шахисткиње Немачке су освојиле бронзу са 13 бодова.

