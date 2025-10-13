ШАХИСТИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ ТУРСКУ НА ЕП: Даме ремизирале са домаћином
Завршено је седмо коло на Екипном првенству Европе у шаху у Грузији.
Мушка репрезентација Србије је након пораза од Холандије, савладала селекцију Турске резултатом 2,5:1,5.
Мушки тим је од почетка кренуо добро, и након два сата већ се назирало да ће победити, јер ниједну партију није стајао слабије. Алексеј Сарана је имао и временску предност и бољу позицију, те је и материјализовао ту предност у поен. Након тога десио се реми Александра Инђића у компликованој позицији, што је нашем тиму у том тренутку и одговарало. Остали су да играју Александар Предке и Велимир Ивић. Предке је у међувремену покварио позицију и изгубио пешака што је млади Гурел вешто искористио. Ивић доноси одлучујућу победу нашем тиму у партији у којој је мало по мало грабио предност и сигурним путем довео до победе.
Србија је пред последње коло пета на табели.
Када је реч о шахисткињама Србије, оне су оствариле нерешен резултат против селекције Грузије, 2:2. Ефектан напад на белог краља спровела је Елиф Мехмед и приморала противницу на предају. Адела Великић је од почетка била боља и изгледало је да ће ту освојити поен и победу у мечу, међутим ситуација се на табли закомпликовала, позиција је постала једнака и у топовској завршници је погрешила и изгубила меч. У топовској завршници је и Софиа Погорелских играла реми, док Теодора Ињац у завршници разнобојних ловаца није могла да игра на победу. Српкиње су пред последње коло на 19. месту на табели.
Последње, 9. коло, игра се у уторак, а наш мушки тим састаје се са Шпанијом, а женски са Чешком.