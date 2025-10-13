overcast clouds
15°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШАХИСТИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ ТУРСКУ НА ЕП: Даме ремизирале са домаћином

13.10.2025. 20:50 20:52
Пише:
Дневник
Извор:
Шаховски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Шаховски савез Србије

Завршено је седмо коло на Екипном првенству Европе у шаху у Грузији.

Мушка репрезентација Србије је након пораза од Холандије, савладала селекцију Турске резултатом 2,5:1,5.

Мушки тим је од почетка кренуо добро, и након два сата већ се назирало да ће победити, јер ниједну партију није стајао слабије. Алексеј Сарана је имао и временску предност и бољу позицију, те је и материјализовао ту предност у поен. Након тога десио се реми Александра Инђића у компликованој позицији, што је нашем тиму у том тренутку и одговарало. Остали су да играју Александар Предке и Велимир Ивић. Предке је у међувремену покварио позицију и изгубио пешака што је млади Гурел вешто искористио. Ивић доноси одлучујућу победу нашем тиму у партији у којој је мало по мало грабио предност и сигурним путем довео до победе.

Србија је пред последње коло пета на табели. 

спорт
Фото: Шаховски савез Србије

Када је реч о шахисткињама Србије, оне су оствариле нерешен резултат против селекције Грузије, 2:2. Ефектан напад на белог краља спровела је Елиф Мехмед и приморала противницу на предају. Адела Великић је од почетка била боља и изгледало је да ће ту освојити поен и победу у мечу, међутим ситуација се на табли закомпликовала, позиција је постала једнака и у топовској завршници је погрешила и изгубила меч. У топовској завршници је и Софиа Погорелских играла реми, док Теодора Ињац у завршници разнобојних ловаца није могла да игра на победу. Српкиње су пред последње коло на 19. месту на табели. 

Последње, 9. коло, игра се у уторак, а наш мушки тим састаје се са Шпанијом, а женски са Чешком. 

шаховски савез србије шах
Извор:
Шаховски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Шах
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВИ ПОРАЗ ШАХИСТА СРБИЈЕ НА ЕП: Неуспех их неће пољуљати, женски тим уписао трећи реми заредом
спорт

ПРВИ ПОРАЗ ШАХИСТА СРБИЈЕ НА ЕП: Неуспех их неће пољуљати, женски тим уписао трећи реми заредом

09.10.2025. 21:56 21:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЈАЈНИ ШАХИСТИ СРБИЈЕ ПРВИ НА ТАБЕЛИ ЕП: Надиграли Грчку, даме ремизирале са Италијом

„Орлови” бране европску титулу

спорт

СЈАЈНИ ШАХИСТИ СРБИЈЕ ПРВИ НА ТАБЕЛИ ЕП: Надиграли Грчку, даме ремизирале са Италијом

08.10.2025. 20:41 20:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај