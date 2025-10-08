few clouds
„Орлови” бране европску титулу

СЈАЈНИ ШАХИСТИ СРБИЈЕ ПРВИ НА ТАБЕЛИ ЕП: Надиграли Грчку, даме ремизирале са Италијом

08.10.2025. 20:41 20:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Шаховски савез Србије
спорт
Фото: Шаховски савез Србије

За мушку и женску шаховску репрезентацију Србије и четврто коло на Европском првенству у Батумију било је успешно.

Наш мушки тим, који брани титулу, надиграо је репрезентацију Грчке резултатом 2,5:1.5. Даме су као и дан раније играле нерешено, овога пута са селекцијом Италије 2:2.

Мушки тим је једини са максималним учинком од осам бодова и на врху је табеле. 

Према речима селектора мушке репрезентације Ивана Иванишевића, меч четвртог кола је од самог старта био узбудљив и непредвидив.

Плашио сам се овог меча јер смо репрезентацију Грчке, која је иначе добра екипа, на Европским првенствима у Будви и Словенији победили, па сам знао да ће они данас сигурно бити спремни и расположени. Прва решена партија у мечу била је партија Предкеа, који је изгубио на првој табли и све се одиграло јако брзо јер је 10 минута пре тога имао бољу позицију. Међутим, након тог пораза Александар Инђић из неизвесне позиције бриљатном игром и жртвама долази до победе. Алексеј Сарана код кога је партија константно била у границама ремија и завршава ремијем. Велимир Ивић је последњи успео да сломи отпор противнику, и ово му је прва победа на турниру изјавио је Иванишевић.

спорт
Фото: Шаховски савез Србије

Када је реч о дамама у мечу са Италијанкама, белим фигурама играле су Софиа Погорелских и Елиф Мехмед које су и оствариле сигурне победе. Елиф је прва завршила партију, и повеле су у мечу, међутим Теодора Ињац  и Адела Великић које су играле црним фигурама наишле су на проблеме које нису успеле да реше. 

Последња партија меча била је партија Софие, која је у завршници освојила квалитет и реализовала материјалну предност, те је њеном победом коначан резултат 2:2.

шах шах турнир
Извор:
Дневник/Шаховски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Шах
