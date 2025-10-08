few clouds
СИЛНЕ ОБРЕНОВЧАНКЕ: ТЕНТ одбранио трофеј Суперкупа, Лајковчанке без шансе

08.10.2025. 20:56 21:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Одбојкашки савез Србије

Одбојкашице ТЕНТ-а из Обреновца одбраниле су трофеј Суперкупа.

Убедљивим резултатом 3:0 (25:19, 25:23, 28:26) победиле су Железничар из Лајковца у дуелу одиграном у Трстенику. 

Актуелне шампионке државе нису имале шансе против разиграних освајачица Купа Србије, које су задржале у ризници први трофеј ове сезоне. 

ТЕНТ су предводиле Јелена Станимировић са 13 поена, Наташа Чикуц-Динс са једним мање, а Тамара Миљевић је нанизала 11 поена. 

Ђула Мештер, председник ОСС, предао је победнички пехар Данијели Андрић, капитену ТЕНТ-а.

На 13 до сада одиграних утакмица Суперкупа Србије у конкуренцији одбојкашица, Визура је 5 пута била победник, Железничар, Јединство из Старе Пазове и ТЕНТ из Обреновца по 2 пута, а по 1 титулу су освојили Уб и Црвена звезда.

одбојка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
