СИЛНЕ ОБРЕНОВЧАНКЕ: ТЕНТ одбранио трофеј Суперкупа, Лајковчанке без шансе
Одбојкашице ТЕНТ-а из Обреновца одбраниле су трофеј Суперкупа.
Убедљивим резултатом 3:0 (25:19, 25:23, 28:26) победиле су Железничар из Лајковца у дуелу одиграном у Трстенику.
Актуелне шампионке државе нису имале шансе против разиграних освајачица Купа Србије, које су задржале у ризници први трофеј ове сезоне.
ТЕНТ су предводиле Јелена Станимировић са 13 поена, Наташа Чикуц-Динс са једним мање, а Тамара Миљевић је нанизала 11 поена.
Ђула Мештер, председник ОСС, предао је победнички пехар Данијели Андрић, капитену ТЕНТ-а.
На 13 до сада одиграних утакмица Суперкупа Србије у конкуренцији одбојкашица, Визура је 5 пута била победник, Железничар, Јединство из Старе Пазове и ТЕНТ из Обреновца по 2 пута, а по 1 титулу су освојили Уб и Црвена звезда.