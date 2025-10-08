broken clouds
КО БУДЕ МВП ДОБИЈА АУТОМОБИЛ: АБА лига увела додатну награду за најкориснијег играча сезоне

08.10.2025. 20:14 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Кошаркашка АБА лиге почела је прошлог викенда.

Руководство регионалног такмичења је одлучило о додатној награди за најкориснијег кошаркаша у сезони 2025/26.

Како су открили српски медији, поред традиционалне награде, нови МВП сезоне добиће и електрични аутомобил. 

Реч је о возилу тржишне вредности око 40.000 евра, које ће бити додељено најбољем кошаркашу регионалног такмичења.

 

 

