КО БУДЕ МВП ДОБИЈА АУТОМОБИЛ: АБА лига увела додатну награду за најкориснијег играча сезоне
08.10.2025. 20:14 20:16
Кошаркашка АБА лиге почела је прошлог викенда.
Руководство регионалног такмичења је одлучило о додатној награди за најкориснијег кошаркаша у сезони 2025/26.
Како су открили српски медији, поред традиционалне награде, нови МВП сезоне добиће и електрични аутомобил.
Реч је о возилу тржишне вредности око 40.000 евра, које ће бити додељено најбољем кошаркашу регионалног такмичења.