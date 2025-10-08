ОГРОМНА ТУГА: Преминуо син (17) легендарног боксера, поделио исту судбину као његов отац
08.10.2025. 19:08 19:11
Син покојног боксерског шампиона Артура Гатија, Артуро Гати Млађи, преминуо у 17. години, након што је у уторак пронађен обешен у једном стану у Мексику.
Бивши телохранитељ Гатија, Чак Зито, поделио је вест на Инстаграму у среду:
– Са тешким срцем морам да кажем... Почивај у миру, 17-годишњи Артуро Гати Млађи, који је јуче пронађен обешен у стану у Мексику. На исти начин на који су пре 16 година нашли његовог оца мртвог у стану у Бразилу.
Артуро Гати Старији, чувени боксер и легенда ринга, преминуо је под мистериозним околностима 2009. године, када је пронађен мртав у стану у Бразилу док је био на одмору са сином и супругом Амандом Родригес. Његова смрт остала је обавијена велом мистерије.