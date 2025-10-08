ВЕЛИКИ ОДЗИВ НА ПРВОМ МЕМОРИЈАЛУ „ВЛАДИМИР ДЕЖЕ“ У БЕОЧИНУ: Тријумф ФИДЕ мајстора Вука Савановића
Колико је чувени шаховски тренер Владимир Деже био омиљен, не само међу својим ученицима, већ и у војвођанској шаховској јавности, видело се и по томе што је већ одигран и први Меморијал „Владимир Деже“, убрзо након његове смрти.
У ресторану „Караш“ у Беочину, 27. септембра, се нашао чак 51 такмичар, који је својим присуством желео да увелича овај турнир у убрзаном шаху. Директор и организатор је био Војислав Вељковић, а главни арбитар ФИДЕ судија Светлана Стојадинов, која није имала потребе да интервенише, јер је атмосфера била пријатељска и коректна.
Играло се седам кола, по Швајцарском систему паровања. Међу такмичарима је било играча из пет држава. О квалитету турнира говори и чињеница да су се такмичила и два велемајстора, три интермајстора и четири ФИДЕ мајстора.
На оваквим такмичењима резултат не треба да буде у првом плану, па ћемо само споменути да су, након занимљиве борбе, прво место поделили ФИДЕ мајстор Вук Савановић и интермајстор из Аргентине Раул Клавери, са по шест освојених поена. Савановић је имао нешто бољи скраћени Бухолц, па му је припала награда за прво место.
Треће место су поделили међународни мајстор Срђан Рогач и велемајстор Синиша Дражић, са пола поена мање. Рогачу је припала награда за треће место, јер је имао боље додатне критеријуме. Посебно се добром игром истакао и десетогодишњи Јован Билић, који је сакупио пет поена и заузео десето место.