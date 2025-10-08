(Мапа) Привремена измена трасе линије 6 због радова на прилазима Варадинском мосту
08.10.2025. 14:25 14:27
Коментари (0)
Од 9. до 23. Октобра аутобуска линија број 6 саобраћаће привремено измењеном трасом.
Разлог је реконструкција коловоза и затварања приступног крака ка Варадинском мосту, саопштава, ЈГСП Нови Сад.
Смер са Подбаре:
Аутобуси ће са Београдског кеја настављати право Кејом жртава рације, скретати десно у Улицу Максима Горког, затим десно на Булевар ослобођења, лево у Футошку улицу и даље настављати редовном трасом. На измењеном делу трасе биће у употреби ново стајалиште „Трг Незнаног Јунака – Варадински мост“.
Смер са Адица:
Редовна траса остаје непромењена.
Путници се саветују да прате ознаке и упутства на стајалиштима како би безбедно стигли до жељених дестинација.