(Мапа) Привремена измена трасе линије 6 због радова на прилазима Варадинском мосту

08.10.2025. 14:25 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Од 9. до 23. Октобра аутобуска линија број 6 саобраћаће привремено измењеном трасом.

Разлог је реконструкција коловоза и затварања приступног крака ка Варадинском мосту, саопштава, ЈГСП Нови Сад.

Смер са Подбаре:

Аутобуси ће са Београдског кеја настављати право Кејом жртава рације, скретати десно у Улицу Максима Горког, затим десно на Булевар ослобођења, лево у Футошку улицу и даље настављати редовном трасом. На измењеном делу трасе биће у употреби ново стајалиште „Трг Незнаног Јунака – Варадински мост“.

Смер са Адица:

Редовна траса остаје непромењена.

Путници се саветују да прате ознаке и упутства на стајалиштима како би безбедно стигли до жељених дестинација.

ЈГСП ЈГСП „Нови Сад“ варадински мост
Нови Сад Сервисне информације
