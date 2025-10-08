few clouds
ФИФА ИМЕНОВАЛА ДРАГАНА ЏАЈИЋА У ОДБОР ЗА РАЗВОЈ: "Велика част и одговорност"

08.10.2025. 14:05 14:07
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
dzajic
Фото: ФСС

ФИФА је званично обавестила Фудбалски савез Србије да је председник Драган Џајић именован за члана ФИФА Одбора за развој за мандатни период 2025–2029. године.

Одлука је донета на седници Савета ФИФА одржаној 2. октобра 2025. године, а именовање је спроведено у складу са релевантним одредбама Статута и Правилника о управљању ФИФА.

Одбор за развој ФИФА има кључну улогу у креирању и спровођењу глобалних стратегија развоја фудбала, као и у унапређењу инфраструктуре, образовања и програма подршке широм света.

Учешће председника Фудбалског савеза Србије у раду овог тела потврђује растући углед и поверење које међународна фудбалска заједница указује српском фудбалу и његовим институцијама.

"Ово именовање доживљавам као велику част, али и као одговорност, не само према мени лично, већ према Фудбалском савезу Србије и целом нашем фудбалу. Част је бити део једног од најзначајнијих тела ФИФА које се бави развојем игре на глобалном нивоу. Србија има богату традицију, знање и таленат, и верујем да ћемо својим искуством и идејама допринети унапређењу фудбала у региону и широм света", поручио је председник ФСС Драган Џајић.

