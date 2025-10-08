ОБРАДОВИЋ ИМА СВОЈ НАЧИН - Браун и Осетковски о рецепту за рушење турског тима
Кошаркаш Партизана Стерлинг Браун изјавио је пред утакмицу трећег кола Евролиге да црно-бели морају дефанзивно да изврше притисак на Ефес.
Кошаркаши Партизана дочекаће у четвртак од 20.30 часова Ефес у Београдској арени.
– Очекујем одличну утакмицу, они ће изаћи да одиграју јако, јер имају неколико одличних и искусних играча. Ми морамо да урадимо исто то, данас имамо тренинг, спремни смо – рекао је Браун на конференцији за медије.
Он је навео да црно-бели морају дефанзивно да изврше притисак на Ефес и спече отворене шутеве.
Додао је и да не осећа да спољни играчи Партизана имају већу одговорност због мањка опција на позицији центра.
– Не, не осећам да је тако. Имамо високе играче доле, ово је тимска игра. Ако смо у ситуацији да шутнемо отворену тројку, узећемо је. Наши велики иргачи знају да играју, читају игру, поентирају, не шутирају толико као ми, али могу променити ритам утакмице – изјавио је кошаркаш Партизана.
Браун је истакао да је рано доносити закључке о игри, хемији и дометима екипе Партизана.
– Не могу да кажем да сам задовољан, морамо пронаћи хемију, ритам, тек је трећа утакмица. Много је добрих момака, на терену и ван њега што олакшава ствари. Добри смо, бићемо још бољи, још је почетак сезоне. Дуга је сезона, идемо утамицу по утакмицу – поручио је Браун.
Кошаркаш Партизана Дилан Осетковски изјавио је да очекује тешку утакмицу против Ефеса.
– Ефес је добар тим. Очекујем да навијачи буду гласни и да испуне дворану. Играње код куће, посебно у првом дуелу, донело је много узбуђења и позитивне нервозе, позитивно утицало на нас. Пред крај утакмице, навијачи су нам сигурно донели добар осећај, док су противничком тиму направили проблем, били су гласни – додао је Осетковски.
Он је навео да се му одговара рад са тренером Партизана Жељком Обрадовићем.
– Има свој начин на који жели ствар да се раде. Даје играчима слободу, али ограничено. Ово нам је четврта званична утакмица, потребно је време да се сви, посебно ја, Џабари и Шејк, уходано у оно што жели. Ствари иду добро и мислим да ћемо наставити да напредујемо – рекао је Осетковски.
Кошаркаши Партизана и Ефеса су у прва два кола Евролиге забележили по победу и пораз.