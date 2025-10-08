broken clouds
ОБРАДОВИЋ ИМА СВОЈ НАЧИН - Браун и Осетковски о рецепту за рушење турског тима

08.10.2025. 15:40 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаш Партизана Стерлинг Браун изјавио је пред утакмицу трећег кола Евролиге да црно-бели морају дефанзивно да изврше притисак на Ефес.

Кошаркаши Партизана дочекаће у четвртак од 20.30 часова Ефес у Београдској арени.

Очекујем одличну утакмицу, они ће изаћи да одиграју јако, јер имају неколико одличних и искусних играча. Ми морамо да урадимо исто то, данас имамо тренинг, спремни смо рекао је Браун на конференцији за медије.

Он је навео да црно-бели морају дефанзивно да изврше притисак на Ефес и спече отворене шутеве.

Додао је и да не осећа да спољни играчи Партизана имају већу одговорност због мањка опција на позицији центра.

Не, не осећам да је тако. Имамо високе играче доле, ово је тимска игра. Ако смо у ситуацији да шутнемо отворену тројку, узећемо је. Наши велики иргачи знају да играју, читају игру, поентирају, не шутирају толико као ми, али могу променити ритам утакмице изјавио је кошаркаш Партизана.

Браун је истакао да је рано доносити закључке о игри, хемији и дометима екипе Партизана.

Не могу да кажем да сам задовољан, морамо пронаћи хемију, ритам, тек је трећа утакмица. Много је добрих момака, на терену и ван њега што олакшава ствари. Добри смо, бићемо још бољи, још је почетак сезоне. Дуга је сезона, идемо утамицу по утакмицу поручио је Браун.

Кошаркаш Партизана Дилан Осетковски изјавио је да очекује тешку утакмицу против Ефеса.

Ефес је добар тим. Очекујем да навијачи буду гласни и да испуне дворану. Играње код куће, посебно у првом дуелу, донело је много узбуђења и позитивне нервозе, позитивно утицало на нас. Пред крај утакмице, навијачи су нам сигурно донели добар осећај, док су противничком тиму направили проблем, били су гласни додао је Осетковски.

Он је навео да се му одговара рад са тренером Партизана Жељком Обрадовићем.

Има свој начин на који жели ствар да се раде. Даје играчима слободу, али ограничено. Ово нам је четврта званична утакмица, потребно је време да се сви, посебно ја, Џабари и Шејк, уходано у оно што жели. Ствари иду добро и мислим да ћемо наставити да напредујемо рекао је Осетковски.

Кошаркаши Партизана и Ефеса су у прва два кола Евролиге забележили по победу и пораз.

кк партизан евролига Жељко Обрадовић
Спорт Кошарка
