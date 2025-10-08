СТЕЧАЈНА МАСА „РАДИЈАТОРА“ НА СПИСКУ НАЈВЕЋИХ ДУЖНИКА ЕПС-А Од ливнице остао дуг за струју од ког ће вам се завртети у глави
Електропривреда Србије (ЕПС) објавила је списак 50 највећих дужника који укупно дугују за струју невероватних 25,4 милијарде динара.
На овом списку налазе се државне институције, органи, приватна и јавна предузећа, а међу првих десет је и стечајна маса акционарског друштва за производњу радијатора, котлова и услужног лива „Радијатор“ из Београда, односно оно што је остало од некада угледне ливнице из Зрењанина.
Стечајна маса ливнице „Радијатор“ налази се на осмом месту ове неславне листе и дугује за струју чак 671,2 милиона динара. Како наводе у ЕПС-у, у питању је укупан доспели износ на дан 31. јул са уплатама евидентираним до 27. августа 2025. године.
Електропривреда Србије напомиње да је стечајни поступак над „Радијатором“ покренут 8. фебруара 2017. године и да је износ од 671 милион динара пријављен у стечајну масу, као и да је 29. јуна 2021. обустављен стечај над стечајним дужником и настављен над стечајном масом.
„Радијатор“ је приватизован 2007. године, када је већински власник постао конзорцијум хрватских фирми, предвођених бјеловарском „Љеваоницом“. Чинило се да ће ливница, у највећој мери извозно оријентисана и окренута ка тржишту Европске уније, успешно пословати, у шта је наду улила и најава менаџмента да ће бити упослено 200 нових радника. Уместо тога, фабрику су сустигли озбиљни пословни проблеми.
„Радијатор“ је отишао у стечај у фебруару 2017. године, на предлог зрењанинске фирме „ВВВ“ и уз образложење да стечајни дужник не може да одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелости обавезе. У међувремену је обустављен стечај над ливницом и настављен само над стечајном масом.
Иако се имовина налази у Зрењанину, стечајни поступак се води пред Привредним судом у Београду. Наиме, бивши власник је у једном тренутку променио седиште фирме и са зрењанинске је преселио на београдску адресу. У међувремену је „Радијатор“ добио новог власника, али производња није обновљена.
Стечајни управник Александар Лакић је у свом последњем кварталном извештају истакао да има пуно захтева радника за издавање потврда о бенефицираном радном стажу. Како је објаснио, велики број њих одлази у пензију, а имало је радна места у ливници која су била са бенефицираним радним стажом.