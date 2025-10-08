clear sky
ФУДБАЛЕРИ ПАРТИЗАНА ОД ЧЕТВРТКА У ПОГОНУ: Познат и ривал током паузе

08.10.2025. 10:07
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
partizan
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана добили су одмор после тријумфа над Војводином и после неколико дана паузе, убрзо ће опет на терен.

Према информацијама Б92.спорта, тренер Срђан Благојевић је за четвртак заказао окупљање играча који нису са својим репрезентацијама, а за викенд је у плану и сусрет пријатељског карактера.

Како стратег црно-белих не може да рачуна на већину стандардних играча, у плану је да се у Земунелу одигра меч против Телеоптика, који је одложио меч против Радничког из Обреновца, због обавеза неколицине својих фудбалера у националним селекцијама.

Биће то коректна провера за Партизан, пошто се Оптичари боре за пласман у виши ранг у Српског лиги Београд, а успут и прилика да некадашњи играчи Парног ваљка буду спаринг партнери актуелним првотимцима екипе из Хумске.

По завршетку репрезентативне паузе, црно-бели гостују ТСЦ-у у Бачкој Тополи.

Спорт Фудбал
