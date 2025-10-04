clear sky
(ВИДЕО) НЕКА ГРМИ СА СВИХ СТРАНА: Црно-бели спектакл у Хумској, Партизан слави 80. рођендан

04.10.2025. 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Printscreen/X/FK Partizan

Фудбалски клуб Партизан у суботу слави 80. рођендан.

Обележавање осам деценија постојања, уочи утакмице против Војводине у Хумској, почело је у 19 часова. 

Специјалним светлосним ефектима и ватрометом црно-бели су најавили спектакл на стадиону. Концерт ће одржати „Група ЈНА“ и „Блицај, блицај“. 

Управа Партизана је раније најавила да неће бити скупих прослава уз коктеле у хотелима, него да ће 80. рођендан прославити с навијачима на стадиону. 

фк партизан суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
