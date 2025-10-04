(ВИДЕО) НЕКА ГРМИ СА СВИХ СТРАНА: Црно-бели спектакл у Хумској, Партизан слави 80. рођендан
04.10.2025. 19:40 20:30
Фудбалски клуб Партизан у суботу слави 80. рођендан.
Обележавање осам деценија постојања, уочи утакмице против Војводине у Хумској, почело је у 19 часова.
Специјалним светлосним ефектима и ватрометом црно-бели су најавили спектакл на стадиону. Концерт ће одржати „Група ЈНА“ и „Блицај, блицај“.
Управа Партизана је раније најавила да неће бити скупих прослава уз коктеле у хотелима, него да ће 80. рођендан прославити с навијачима на стадиону.
Nek grmi sa svih strana! 🖤🤍 pic.twitter.com/9VzB64gNls
— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 4, 2025
Jedini si klub na svetu celom! 🖤🤍 pic.twitter.com/YO1oBiyY8G
— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 4, 2025