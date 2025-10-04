„ДИЗЕЛКА“ ПОНОВО ПОБЕЂУЈЕ: У војвођанском дербију Панчевци славили над ТСЦ-ом
Фудбалери Железничара из Панчева савладали су ТСЦ на свом терену резултатом 1:0 (1:0) у мечу 11. кола Супер лиге Србије.
Три бода Панчевцима донео је Никола Ђуричић поготком у 36. минуту на асистенцију Алексе Куљанина.
Уводни део меча је протекао у мирнијем ритму. Видели смо „опипавање“ снага два противника, пре него што је домаћи тим први запретио. У 17. минуту, после корнера Дарија Гргића настала је гужва у петерцу, али су гости успели да отклоне опасност.
Само три минута касније, ТСЦ је узвратио преко Драгољуба Савића. Одиграо је брзоноги крилни фудбалер дупли пас, па са неких 16 метара тукао преко гола.
У 23. минуту, поново је Железничар био опасан. Алекса Куљанин је добио лопту из аута, окренуо се и шутирао искоса с леве стране, али је лопта завршила изнад пречке.
Да је расположен за игру, новопечени млади репрезентативац Србије показао је у 36. минуту, када је био кључна фигура акције из које је Железничар повео.
После његовог продора по десној страни и оштрог центаршута у срце петерца, Никола Ђуричић је натрчао на лопту и послао је у мрежу за 1:0, што је био и резултат на полувремену.
Иако је има предност, тим Радомира Коковића је наставио са конкретнијим нападама и створио неколико сјајних прилика и у другом полувремену. Право је чудо како је на крају меч завршен минималним резултатом.
Од неколико шанси Железничара, посебно се издваја она коју је имао Стефан Пиргић. Избио је везиста Панчеваца сам пред голмана ТСЦ, али није успео да затресе мрежу.
Опасан је био и покушај Силвестера Џаспера, који је после одбитка из корнера распалио по лопти са 20 метара и прописно намучио чувара мреже гостију.
Тренер Коковић је изменана очувао висок интензитет у игри своје екипе. Шансу су у 75. минуту добили Јован Милосављевић и Никола Јовановић, а у завршних десет минута и Немања Видојевић, Стефан Цветвковић и Сава Петров.
На крају је Железничар успео да упише вредна три бода, после четири меча без победе, и на паузу у првенству одлази са пете позиције, уз 16 поена.
После завршетка репрезентативне акције, Панчевце очекује гостовање екипи Младости у Лучанима 18. октобра.