ДОМ ЗА СТАРЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ УСКОРО У НОВОМ РУХУ Понуде на тендер се подносе до 14. октобра РАДОВИ ЋЕ ТРАЈАТИ ТРИ МЕСЕЦА
04.10.2025. 10:43 10:51
Стара столарија, врата, прозори и портали, на објекту Домa за одрасле и старије „Свети Василије Острошки чудотворац” у Новом Бечеју, Маршала Тита 77, биће замењена новом.
Процењена вредност инвестиције, односно јавне набавке коју је та установа расписала, је 8,33 милиона динара, без ПДВ-а, а радови ће трајати три месеца.
Понуде на тендер подносе се до 14. октобра, што значи да би радови требало да почну до краја године, имајући у виду све рокове, укључујући и период за увођење извођача/добављача у посао.