overcast clouds
10°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОМ ЗА СТАРЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ УСКОРО У НОВОМ РУХУ Понуде на тендер се подносе до 14. октобра РАДОВИ ЋЕ ТРАЈАТИ ТРИ МЕСЕЦА

04.10.2025. 10:43 10:51
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
дом
Фото: Дневник

Стара столарија, врата, прозори и портали, на објекту Домa за одрасле и старије „Свети Василије Острошки чудотворац” у Новом Бечеју, Маршала Тита 77, биће замењена новом.

Процењена вредност инвестиције, односно јавне набавке коју је та установа расписала, је 8,33 милиона динара, без ПДВ-а, а радови ће трајати три месеца.

Понуде на тендер подносе се до 14. октобра, што значи да би радови требало да почну до краја године, имајући у виду све рокове, укључујући и период за увођење извођача/добављача у посао. 

Нови Бечеј дом за старе Пензионери
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај