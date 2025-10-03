На седници Скупштине Новог Сада усвојено више планских докумената МИЋИН: ОДГОВОРНО ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋНОСТИ ГРАДА
На данашњој седници Скупштине Града Новог Сада усвојено је више планских докумената, међу којима је план изградње јавне гараже на Роткварији, успостављање културних садржаја у комплексу „Аграрија“, измене планова за делове града у Адицама, Ветернику, Ченеју, Телепу и Лиману, потом измена Одлуке о социјалној заштити Града, извештаји о реализацији програма инвестиционих активности јавних и јавно-комуналних предузећа, а изгласани су и директори неколико јавних предузећа и установа.
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин рекао је уочи седнице да је на дневном реду велики број тачака које се тичу планске документације што је добро, јер то, према његовим речима, подразумева планирање будућности развоја Новог Сада, подстицање грађевинске индустрије и стварање бољег пословног амбијента.
Захваљујући таквом приступу од 2012. године отворено 14 фабрика у којима ради 12.000 људи, док је укупно отворено више од 50.000 радних места – истакао је Мићин. – До краја године Нови Сад ће добити још један погон. Реч је о кинеској фабрици из области ауто-индустрије „Шак“. Управо планским документима смо проширили радне зоне и уложили у инфраструктуру. Истовремено, веома је значајно што је просечна плата у Новом Саду већа од 1.100 евра. Оваквим потезима се подстичу приходи од накнаде за уређивање граћевинског земљишта, који су 2012. године износили око 1,2 милијарде динара, а ове године до октобра достигли су суму од 2,5 милијарде динара, док је прошле године приход по том основу износио 7,5 милијарди динара. Планском документацијом ће бити обезбеђена и изградња Научно-технолошког парка 2. Биће то објекат који ће се простирати на 30.000 квадратних метара са посебним лабораторијама у области ауто-мото индустрије, мехатронике и индустријских система.
Дужа полемика, већ на самом почетку седнице, повела се око измене Одлуке о управљању јавним паркиралиштима. Опозиција је критиковала тај предлог као и пренамену екстра зоне паркирања у центру због изградње две јавне гараже. Заменик градоначелника Ђурађ Јакшић казао је да је отварањем две гараже Нови Сад добио 434 нова паркинг места и да да се тиме зачајно решава један од горућих проблема.
До Суботице са железничке станице у Петроварадину
Осврнувши се на отварање пруге од Београда до Суботице градоначелник Жарко Мићин казао је да ће се од Новог Сада до Суботице стизати за 40 минута што ће подстаћи развој туризма и олакшати путовање за запослене, ученике и студенте.
Разговараћу са председником Александром Вучићем и директором ЈП „Инфраструктуре железнице“ о згради Железничке станице у Новом Саду, односно када би могла да постане функционална – казао је Мићин. - Након спроведеног испитивања постоје додатни радови који ће морати да се ураде на објекту Д где се налази колски пролаз, а који би служио као алтернативни улаз на станицу. Железничка станица у Петроварадину је већ сад преоптерећена, али за сада, нажалост, не постоји друга алтернатива. Главни пут с ког се скреће ка петроварадинској железничкој станици је у надлежности „Путева Србије“, па ћу разговарати са њиховим представницима како би се саобраћајно оптерећење у Петроварадину, које се тек очекује, хитно реши.
Станарска места су дефинисана, дакле на Тргу галерија има 61 станарско паркинг место, у Улици Владике Платона осам, у Полита Десанчића 14, уз додатна места за особе са инвалидитетом – појаснио је Јакшић. – Концесионим уговором је дефинисано да се у кругу од 300 метара не укидају паркинзи него да буду намењени за људе који ту живе. Од марта наредне године ће 100 комерцијалних паркинга у близини гараже у Улици Модени бити за станаре околних зграда. Напомињем, да се цена паркинга у јавној гаражи не може мењати без одлуке Градског већа, које ће увек штити интерес грађана, односно настојаће да одржи најнижу цену.
Градоначелник: Зборови опструишу седнице МЗ
На питање новинара о расписивању избора за месне заједнице, градоначелник Мићин је рекао да „треба да се одраде одређене ствари да би избори могли да се спроведу”.
Месне заједнице би требале да доносе своје статуте али ситуација са зборовима им то не олакшава- рекао је Мићин. - Морају се одржати седнице и у месним заједницама где би такве одлуке требало да се донесу, али нисам сигуран како би зборови реаговали на тако нешто, да ли би могли да дођу да опструирају. Ниједна од група грађана који се себе назива збором нису сазвани у складу са Одлуком о месним заједницама Док постоји такво деловање тешко да ће моћи да се у месним заједницама донесу одлуке.
Одмах након усвајања те тачке сви одборници опозиције су напустили седницу пошто, како су казали „нису добили реч током расправе“, а проблем је настао приликом електронске пријаве за расправу, односно према њиховим речима „није радио електронски тастер”, па нису имали прилику да учествују у обједињеној расправи о тачкама од шесте до 24.
Јакшић: Разматра се обнова фасада Танурџићеве палате
Заменик градоначелника Ђурађ Јакшић је рекао да су станари Танурџићеве палате, која се налази непосредно уз подземну гаражу у Улици Модене, поднели одштетни захтев осигуравајућој кући, а извођач радова је морао да прибави полису осигурања у вредности од пет милиона евра, што је довољно да се покрије та одштета уколико буде потребе.
Станари Танурџићеве плате су наручили вештачење које утврдило да је зграда конструкцијски безбедна – истакао је заменик градоначелника. – Градоначелник Мићин је најавио да се разматра обнова фасада, па је већ дат задатак Заводу за заштиту споменика културе да уради процену. За тај посао ћемо морати тражити финансијску помоћ са републичког и покрајинског нивоа, јер се ради о обимним и скупим радовима.
Шеф одборничке групе Демократске странке, Покрета слободних грађана и Зелено-левог фронта Вељко Крстоношић је у име скупштинске опозиције поднео предлоге за допуну дневног реда за измену Одлуке о месним заједницама Града, као и захтев да Скупштина донесе декларацију којом ће се осудити полицијска насиље над грађанима на протесту у Универзитетском кампусу 5. септембра и нарушавање аутономије Универзитета, што већином гласова није уврштено на дневни ред. Како је објаснио предходном изменом Одлуке о месним заједницама сазиви могу у недоглед да обављају функцију мимо Статута Града и Закона о локалној самоуправи, иако је Статутом прописано да мандат траје четири године. У складу с тим Крстоношић је поднео захтев да се формира скупштинска комисија која ће имати задатак да утврди како се спроводи усклађивање статута месних заједница са статутом Града и да информише јавност.
У наредне четири године на челу ЈКП „Градско зеленило“ биће Вања Божић, ЈКП „Лисје“ Милош Скенџић и ЈКП „Пут“ Душан Радојичић који је до сада био у в.д. статусу. За директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада изабран је Далибор Рожић, Историјског архива града Срђан Граовац и Музеја Града Весна Ивковић.
Текст и фото: С. Ковач