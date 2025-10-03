moderate rain
Нови Сад
ГАЈДОБРАНИ У СУБОТУ ИГРАЈУ ИСТОРИЈСКУ УТАКМИЦУ Херцеговац у Краљеву отвара КЛС

03.10.2025. 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Гајдобра
Фото: Слободна Херцеговина

Кошаркаши Херцеговца у суботу од 19.30 часова гостују Слоги у Краљеву, у уводном колу Кошаркашке лиге Србије и историјском дуелу, пошто је ово први пут да се Гајдобрани такмиче у вишем рангу.

До тога их је довео тренер Александар Комненић, који очекује захтеван окршај.

– Слога је тим с великом традицијом и ужива наше пуно поштовање. У Краљево идемо с јасним циљем: да пружимо максимум и покушамо да у Гајдобру донесемо два бода и прву победу у КЛС – јасан је био млади стручњак.

В. М. П.                         

 

