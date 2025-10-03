ОВОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ИНЂИЈИ Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини
Mанифестацијa „Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини” биће одржана у суботу 4. октобра од 10 до 15 сати на Градском тргу у Инђији.
Сајам је традиционална манифестација која се сваке године одржава у другом граду Војводине, а поводом обележавања 15. октобра - Међународног дана сеоских жена, када земље широм света, различитим активностима, указују да жене имају кључну улогу у унапређењу пољопривреде и руралног развоја, унапређењу квалитета хране и елиминисању сиромаштва на селу.
- Општина Инђија ће ове године други пут бити домаћин ове јединствене манифестације, која има за циљ да истакне значај жена на селу и скрене пажњу на њихов често невидљив допринос развоју пољопривреде, туризма, породице и локалне заједнице. Ово је прилика да се кроз сајам укаже на изазове с којима се жене на селу суочавају, од ограниченог приступа ресурсима, запослења, до одлучивања и услуга од јавног интереса – наводи се у саопштењу општине Инђије.
Сајам сваке године окупи близу 200 удружења жена са села из свих крајева Војводине. Посетиоци имају прилику да виде ручне радове, сувенире, текстилну и прехрамбену традицију, али и уживају у домаћој кухињи. Манифестација је изложбено - продајног карактера, а улаз је слободан.
Догађај се одржава у организацији општине Инђије под покровитељством Завода за равноправност полова и Покрајинске владе.