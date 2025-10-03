moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВОГ ВИКЕНДА НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ИНЂИЈИ Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини

03.10.2025. 13:27 13:31
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сајам
Фото: Покрајинска влада

Mанифестацијa „Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини” биће одржана у суботу 4. октобра од 10 до 15 сати на Градском тргу у Инђији. 

Сајам је традиционална манифестација која се сваке  године одржава у другом граду Војводине, а поводом обележавања 15. октобра - Међународног  дана сеоских жена, када земље широм света,  различитим активностима, указују да жене имају кључну улогу у унапређењу пољопривреде и руралног развоја,  унапређењу квалитета хране и елиминисању сиромаштва на селу. 

- Општина Инђија ће ове године други пут бити домаћин ове јединствене манифестације, која има за циљ да истакне значај жена на селу и скрене пажњу на њихов често невидљив допринос развоју пољопривреде, туризма, породице и локалне  заједнице. Ово је прилика да се кроз сајам укаже на изазове с којима се жене на селу суочавају, од  ограниченог приступа ресурсима, запослења, до одлучивања и услуга од јавног интереса – наводи се у саопштењу општине Инђије.

Сајам сваке године окупи близу 200 удружења жена са села из свих крајева Војводине. Посетиоци  имају прилику да виде ручне радове, сувенире, текстилну и прехрамбену традицију, али и уживају у домаћој кухињи.  Манифестација је изложбено - продајног карактера, а улаз је слободан. 

Догађај се одржава у организацији општине Инђије под покровитељством Завода за  равноправност полова и Покрајинске владе. 

сајам инђија
Извор:
Дневник
Пише:
Слађана Аничић Илић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај