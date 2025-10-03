moderate rain
СУТРА У КУЛТУРНОЈ СТАНИЦИ „ЕЂШЕГ” Синергија музике и сликарства

03.10.2025. 10:57 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Р. Хаџић

У Културној станици „Еђшег”, Антона Чехова 4, сутра у 19 часова представиће се синергијa музике и сликарства концертним интерпретативним приступом.

Музичко-сликарску радионицу „ИМПРЕСИЈЕ“ подржала je Градска управа за културу града Новог Сада.

Кларинетиста и професор традиционалног свирања мр Небојша Бурић ће представити боје музике уз потпуно нове и познате мелодије на дувачким инструментима кларинету, фрули и кавалу. Поред њега представиће се и његови гости вокални интерпретатори Милка Думедаш и Милорад Тривић уз клавирску и гитарску пратњу.

Учесници пројекта ће бити и уметници-сликари под вођством доктора ликовне уметности Угљеше Цолића који ће осликавати и представити на сликарском платну своје доживљаје музике коју буду слушали те вечери.

За све госте улаз је слободан а за све који буду желели да се опробају у сликању музике биће обезбеђен материјал (платна, четкице, боје). На крају концерта публика ће уживати у изложби, односно радовима који су настали те вечери.

Нови Сад
