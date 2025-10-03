ПЕНЗИОНЕРИМА ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Обележен Међународни дан старијих особа
Дом здравља Нови Сад јуче је у просторијама Удружења пензионера града Новог Сада одржао превентивне прегледе.
Циљ прегледа био је да се провери опште здравље особа старијих од 60 година.
- Наши старији суграђани могли су да измере крвни притисак, ниво холестерола и шећера у крви и да ураде ЕКГ снимак. Заиста се доста пензионера одазвало и веома смо задовољни бројем људи који су дошли да обаве прегледе - рекла је медицинска сестра Мирела Радановић и додала како је овај пројекат организовала Градска управа за здравство и Дом здравља Нови Сад поводом Међународног дана старијих особа
У оквиру пројекта одржано је и предавање др кинезиологије Иване Каћански на тему физичке активности у трећем добу. Пензионерима је говорено о погодним активности за њихову старосну групу, као и о значају физичке активности у том добу.
- Желела бих да скренем пажњу на стереотипе који су везани за старе и старију животну доб јер се углавном спомиње болест и оптерећење здравственог система, а то не сме да буде случај – рекла је др Ивана Каћански. – Физичка активност доноси бенефите, а за активности је потребно мало времена и економски не изискују пуно. Један занимљив податак показује да је у 2020. години по први пут у историји број особа коеј имају више од 60 година, надмашио број млађих од пет.
Потпредседница Удружења пензионера града Новог Сада Нада Голић истакла је да је новосадско удружење пензионера једно од највећих у Србији и да тренутно броји више од 22.000 чланова.