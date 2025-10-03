moderate rain
Сахране за суботу, 4. октобар

03.10.2025. 15:03 15:08
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Снежана Ђорђе Остојић (1959) 09.00

Катица Димитрије Моравек (1961) 09.45

Дана Миле Јањушевић (1951) 10.30

Марија Мирко Ђурић - урна – (1951) 10.30

Давор Славко Вујачић - испраћај – (1977) 11.15

Коштана Фетије Грек (1985) 12.00

Васкрсија Душан Малешевић (1942) 12.45

Милорад Благоје Недимовић - испраћај - 1935. 13.30

Ана Јосип Вигњевић - испраћај – (1937) 14.15

Ержебет Јован Варга (1954) 15.00

Нови Сад Сервисне информације
