Сахране за суботу, 4. октобар
03.10.2025. 15:03 15:08
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Снежана Ђорђе Остојић (1959) 09.00
Катица Димитрије Моравек (1961) 09.45
Дана Миле Јањушевић (1951) 10.30
Марија Мирко Ђурић - урна – (1951) 10.30
Давор Славко Вујачић - испраћај – (1977) 11.15
Коштана Фетије Грек (1985) 12.00
Васкрсија Душан Малешевић (1942) 12.45
Милорад Благоје Недимовић - испраћај - 1935. 13.30
Ана Јосип Вигњевић - испраћај – (1937) 14.15
Ержебет Јован Варга (1954) 15.00