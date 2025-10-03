ЗАВРШЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА Именовани директори, усвојене све тачке дневног реда
Седница Скупштине Града Новог Сада завршена је данас усвајањем свих тачака дневног реда, а поред осталог, усвојени су програми инвестиционих активности јавних предузећа.
На седници су именовани и директори јавних предузећа „Градско зеленило“, „Лисје“ и „Пут“.
Усвојени су и предлози решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини града месним заједницама.
Градски одборници су усвојили извештај о реализацији Програма контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва.
Опозициони одборници од шесте тачке дневног реда нису присуствовали гласању.
Они су навели да су скупштинску салу напустили јер није радио електронски тастер, па, како кажу, нису имали прилику да учествују у обједињеној расправи о тачкама од шесте до 24.