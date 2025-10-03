moderate rain
(ФОТО, ВИДЕО) „Нови Сад игра за будућност“ ПОЧЕО САЈАМ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

03.10.2025. 15:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Dnevnik

Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед присуствовала је церемонији свечаног отварања Сајма спорта и омладине на Новосадском сајму.

У име градоначелника Новог Сада Жарка Мићина, и у своје лично име, желим вам добродошлицу на овогодишњи Сајам спорта и омладине – манифестацију која спаја спорт и младост на једном месту. Овде промовишемо енергију нашег града, здрав дух и тело, и представљамо рад свих спортских и омладинских организација, институција и наших партнера. Овде се повезујемо, учимо једни од других и мотивишемо да будемо бољи. Као одговорни у вођењу града, препознајемо значај спортских и омладинских манифестација, такмичења и догађаја као што је и овај, јер кроз њих промовишемо вредности које заједнички негујемо чинећи да једни другима пружамо подршку у стварању једнакости, атмосфере међусобног поштовања, толеранције, уважавања, спортског духа и фер-плеја и стварања најбољих услова за постизање успеха у корист спорта и младих, на које сви можемо бити поносни. Са визијом под мотом „Нови Сад игра за будућност“, освојили смо престижну титулу Европски град спорта 2026. Та титула је потврда да спорт у Новом Саду није само такмичарски резултат. Спорт је једна од покретачких снага друштвеног развоја. Показали смо колико је важна сарадња свих институција, кроз коју обезбеђујемо услове за развој спорта – улагањем у инфраструктуру, али и у колективе и појединце. И посебно желим да истакнем сарадњу спортског и омладинског сектора у припреми кандидатуре за ову титулу. То је снажан показатељ заједничке визије и посвећености спорта и омладине нашем граду, јер управо у томе леже кључне улоге умрежавања ових сектора, а то је да заједнички доприносимо изградњи здравије и снажније заједнице и уздижемо заједништво и солидарност – рекла је Татјана Медвед.

спорт
Фото: novisad.rs

Отварању манифестације су такође присуствовали Покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста, генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић. 

спорт
Фото: novisad.rs

Министар спорта Зоран Гајић, помоћница министра за туризам и омладину Ивана Антонијевић, директор ЕКСПО-а Данило Јеринић и бројни представници спортских клубова и удружења.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
