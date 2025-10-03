КОШАРКАШИЦАМА ВОЈВОДИНЕ ИЗМАКЛА ПОБЕДА ПРОТИВ ПАРТИЗАНА Новосађанке испустиле скалп
Кошаркашице Војводине поражене су у 2. колу Прве лиге Србије 59:54, пошто су пропустиле да у четвртој четвртини дотуку пољуљани Партизан и дођу до изненађења у Београду.
Пресудило је то што су Новосађанке уписале само седам поена у последњих 10 минута и са таквом игром нису могле више. Свеукупно, била је ово добра провера за црвено-беле, које изгледају веома квалитетно на старту домаћег првенства, упркос поразу које су доживеле од једног од највећих ривала у шампионату.
Партизан – Војводина 59:54 (11:14, 19:20, 14:13, 15:7)
БЕОГРАД: Хала Ранко Жеравица, гледалаца: 100, судије: Недељковић, Милосављевић, Андрејић.
ПАРТИЗАН: Кованџић, Вујисић 2, Цех 15, Олић 4, Перић 7, Радуловић, Ћосовић 5, Козул, Јовановић 5, Васиљевић 9, Watson 7, Франца Варејао 4.
ВОЈВОДИНА: Бабајић, Крњић 19 (19ск), Мазић 4, Бикицки, Јаковљевић 4, Орозовић 9, Ж. Јанковић 4, Вуковић 7, Ј. Јанковић 1, Митровић 6, Кешећ, Јеврић.
В. М. П.