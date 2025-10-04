ИЗЛОЖБА ПАСА ИЗ ПРИХВАТИЛИШТА „ЗООХИГИЈЕНЕ” Новосађани љубимце удомљују, током септембра 25 паса нашло свој дом
Из прихватилишта ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад” удомљено је 25 паса током септембра, што је укупно 211 од почетка године.
– За нама је заиста сјајан месец за наше четвороножне пријатеље и још један доказ да организовање разних акција, као што је „Мој фаворит дана“, медијска пропраћеност, помоћ свих добрих људи у дељењу наших постова и труд запослених увек уроде плодом. Прошле године у истом периоду имали смо 188 удомљавања, те нас заиста радује што iмамо чак 23 удомљавања више него лане у истом периоду и надамо се да ће се тренд пораста удомљавања наставити – објашњавају у ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад”.
Током целе прошле године свој дом пронашло је 258 паса. Сваки пас који дође у Прихватилиште прође такозвани ЦНР програм, у оквиру којег се вакцинише и стерилише, односно кастрира, а уколико је по нарави питом, чипује се и враћа на локацију на којој је и нађен.
– Будите и даље уз нас, делите наше објаве, да стигне до што више домова, како би наши љубимци имали што већу шансу да буду удомљени. Пратите нас и будите наша подршка, јер смо сви заједно на истом задатку – поручује тим „Зоохигијене”.
Изложба
Традиционална изложба паса биће одржана данас од 11 часова у Прихватилишту за псе у Шангају, Пут шајкашког одреда бб. Изложба паса, који ту привремено бораве, организована је, као и ранијих година, поводом Светског дана животиња, 4. октобра.
– Надамо се да ће што више наших четвороножних пријатеља пронаћи свој нови дом, јер они сви то заиста заслужују - истичу у „Зоохигијени”.
Прихватилиште за псе у Шангају, Пут шајкашког одреда бб (021/640-32-20) отворено је сваког радног дана од 7.30 до 19 сати и викендом од 7.30 до 18, с тим да је удомљавање радним данима од 10 до 18, односно викендом од 10 до 15 часова.