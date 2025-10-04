overcast clouds
ИЗЛОЖБА ПАСА ИЗ ПРИХВАТИЛИШТА „ЗООХИГИЈЕНЕ” Новосађани љубимце удомљују, током септембра 25 паса нашло свој дом

04.10.2025. 08:51
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Фото: ЈКП Зоохогијена и ветерина Нови Сад

Из при­хва­ти­ли­шта ЈКП „Зо­о­хи­ги­је­на и ве­те­ри­на Но­ви Сад” удо­мље­но је 25 па­са то­ком сеп­тем­бра, што је укуп­но 211 од по­чет­ка го­ди­не.

– За на­ма је за­и­ста сја­јан ме­сец за на­ше че­тво­ро­но­жне при­ја­те­ље и још је­дан до­каз да ор­га­ни­зо­ва­ње ра­зних ак­ци­ја, као што је „Мој фа­во­рит да­на“, ме­диј­ска про­пра­ће­ност, по­моћ свих до­брих љу­ди у де­ље­њу на­ших по­сто­ва и труд за­по­сле­них увек уро­де пло­дом. Про­шле го­ди­не у истом пе­ри­о­ду има­ли смо 188 удо­мља­ва­ња, те нас за­и­ста ра­ду­је што iмамо чак 23 удо­мља­ва­ња ви­ше не­го ла­не у истом пе­ри­о­ду и на­да­мо се да ће се тренд по­ра­ста удо­мља­ва­ња на­ста­ви­ти – об­ја­шња­ва­ју у ЈКП „Зо­о­хи­ги­је­на и ве­те­ри­на Но­ви Сад”.

Фото: Промо

То­ком це­ле про­шле го­ди­не свој дом про­на­шло је 258 па­са. Сва­ки пас ко­ји до­ђе у При­хва­ти­ли­ште про­ђе та­ко­зва­ни ЦНР про­грам, у окви­ру ко­јег се вак­ци­ни­ше и сте­ри­ли­ше, од­но­сно ка­стри­ра, а уко­ли­ко је по на­ра­ви пи­том, чи­пу­је се и вра­ћа на ло­ка­ци­ју на ко­јој је и на­ђен.

– Бу­ди­те и да­ље уз нас, де­ли­те на­ше об­ја­ве, да стиг­не до што ви­ше до­мо­ва, ка­ко би на­ши љу­бим­ци има­ли што ве­ћу шан­су да бу­ду удо­мље­ни. Пра­ти­те нас и бу­ди­те на­ша по­др­шка, јер смо сви за­јед­но на истом за­дат­ку – по­ру­чу­је тим „Зо­о­хи­ги­је­не”.

Из­ло­жба

Тра­ди­ци­о­нал­на из­ло­жба па­са би­ће одр­жа­на да­нас од 11 ча­со­ва у При­хва­ти­ли­шту за псе у Шан­га­ју, Пут шај­ка­шког од­ре­да бб. Из­ло­жба па­са, ко­ји ту при­вре­ме­но бо­ра­ве, ор­га­ни­зо­ва­на је, као и ра­ни­јих го­ди­на, по­во­дом Свет­ског да­на жи­во­ти­ња, 4. ок­то­бра.

– На­да­мо се да ће што ви­ше на­ших че­тво­ро­но­жних при­ја­те­ља про­на­ћи свој но­ви дом, јер они сви то за­и­ста за­слу­жу­ју -  ис­ти­чу у „Зо­о­хи­ги­је­ни”.

При­хва­ти­ли­ште за псе у Шан­га­ју, Пут шај­ка­шког од­ре­да бб (021/640-32-20) отво­ре­но је сва­ког рад­ног да­на од 7.30 до 19 са­ти и ви­кен­дом од 7.30 до 18, с тим да је удо­мља­ва­ње рад­ним да­ни­ма од 10 до 18, од­но­сно ви­кен­дом од 10 до 15 ча­со­ва.
 

Нови Сад
