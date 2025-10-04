scattered clouds
(ФОТО) ФЕСТИВАЛ „БИСЕРНА ГРАНА“ СПАЈА НАРОДЕ Ношње и култура из десет земаља у Новом Саду

04.10.2025. 19:05 19:10
Дневник
Дневник
prijem
Фото: Град Нови Сад

У Свечаној сали Градске куће, чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић приредила је свечани пријем за учеснике 18. Фестивала народне ношње, накита и оглавља „Бисерна грана“, који се одржава од 1. до 6. октобра у Новом Саду и Футогу. 

Чланица Градског већа за културу је у обраћању учесницима пријема истакла значај који Град посвећује култури, али и посебну емоцију коју носи ова манифестација.

- Нови Сад ове године улаже 4,83 милијарде динара у културу, највише у својој новијој историји. Фестивал „Бисерна грана" потврђује да Нови Сад паживљо и посвећено брине о свом културном наслеђу, да га обнавља и преноси. Поштовање и очување наслеђа предака представља темељ за будуће генерације. Нови Сад ће наставити да улаже у развој културе. У изградњу нових културних станица, у реновирање домова културе, и да подржавамо све културне манифестације од значаја за наш град - поручила је Черемиџић Шаиновић.

пријем
Фото: Град Нови Сад

Како је саопштено из Градске куће, на пријему је представљено око 40 учесника, а присутнима су се обратили и представници Културног центра „Младост“ из Футога, који су нагласили да фестивал већ годинама афирмише културно наслеђе и повезује бројне појединце и институције у очувању народне ношње као дела нематеријалног наслеђа.

Фестивал је носилац престижне EFFE етикете Европске асоцијације фестивала, а од ове године и званични члан CIOFF-а, што га сврстава међу међународно признате манифестације од посебног културног значаја.

Фестивал има снажан међународни карактер – ове године учествују ансамбли из Мађарске, Бугарске, Шпаније, Румуније, Хрватске, Словачке, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Републике Српске.

Организатор фестивала је Културни центар „Младост“ Футог, уз подршку Града Новог Сада, Управе за културу, Покрајинског секретаријата за културу и Министарства културе Републике Србије. 

Након пријема, фестивал се наставља гала ревијом народних ношњи и костима на сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта. 

Улаз на ревију, као и на све програме фестивала је бесплатан. 

Нови Сад
