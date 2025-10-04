САВИНО СЕЛО У ЗНАКУ СТИХА Најталентованија деца региона на 36. Невеновом фестивалу
САВИНО СЕЛО: У Савином Селу, у Основној школи "Бранко Радичевић", одржан је 36. Невенов фестивал деце песника.
Скоро све оно најбоље што су млади аутори стварали у претходних годину дана у целом региону, укупно 1.500 радова из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније, нашло се пред трочланим жиријем у саставу Тоде Николетић – председник, Бранко Стевановић и Бранислав Зубовић – чланови, из чега су се опет издвојили они баш најбољи и заслужили позив на финале Невеновог фестивала.
Традиционалну манифестацију отворио је Милан Глушац, председник Општине Врбас.
"Велика је част отворити Невенов фестивал деце песника, који се већ деценијама одржава у Савином Селу, и који представља најзначајнију смотру дечијег песништва у нашем региону. Деца у Савино Село, на Невенов фестивал стижу, како би рекао један дечији песник право 'Из чика Јовине певаније'.
Зато је Невенов фестивал мост између детињства и уметности, између игре и књижевности, између снова и знања. Невенов фестивал је пре 36. година израстао на идеји да поезија није резервисана само за одрасле, већ да деца, чистотом своје мисли и маштом, кроз стихове могу да саопште најлепше истине о свету. Кроз године, овде су стасавали мали песници, а заједно са њима, фестивал су красили и наступи најзначајнијих дечијих песника нашег језика.
Промоција поезије и књижевности међу децом значи да их учимо да негују љубав према уметности, и да кроз стихове траже пут ка знању. Поезија обликује осећај за заједништво, за лепоту, за радост игре, а уједно је и темељ школског и животног учења. Да се подсетимо речи великог Јована Јовановића Змаја, песника који је генерацијама био први учитељ поезије. Чика Јова Змај каже 'песма блажи', 'песма снажи', 'песма диже', 'песма зближава'. А Невенов фестивал је место где настају другарства за цео живот. Драги учесници, нека вам Невенов фестивал остане инспирација да пишете, читате, маштате и растете уз књиге и уметност", поручио је Глушац.
НАГРАДЕ СТАРИЈИ УЗРАСТ
1. НАГРАДА - песма ЖИВОТНИ ПУТ - Душан Антић, 7. разред, ОШ "Петар Петровић Његош" Зрењанин
2. НАГРАДА - песма ОСЈЕЋАМ - Бланка Чукић, 8. разред, ОШ "Ристо Ратковић", Бијело Поље, Црна Гора
2. НАГРАДА - прича ПЛАМЕН ЉУБАВИ - Маргита Арсић, 8. разред, ОШ "Краљ Милутин", Грачаница
3. НАГРАДА - песма СРЕЋА ЈЕ У МАЛИМ СТВАРИМА - Адна Омеровић, 8. разред, Прва основна школа, Живинице, БиХ
3. НАГРАДА - песма ПРОДРЕХ У ТВОЈЕ ОЧИ - Лука Ђокић, 9. разред, ОШ "Милан Вуковић", Херцег Нови, Црна Гора
3. НАГРАДА - песма ОБЛАК КОЈИ СВЕ ВИДИ - Александра Јовић, 8. разред, ОШ "Бранко Радичевић", Врање
3. НАГРАДА - песма ТРЕШЊА - Јован Стојановић, 6. разред, ОШ "Стеван Сремац", Добановци
НАГРАДЕ МЛАЂИ УЗРАСТ
1. НАГРАДА - песма МОЈЕ СУ ОЧИ ЉУБАВИ ПУНЕ - Срна Јовић, 4. разред, ОШ "Стефан Немања", Ниш
2. НАГРАДА - песма ТЕШКО МЕНИ - Лука Ромић, 2. разред, ОШ "Свети Сава", Суботица
3. НАГРАДА - песма МАСЛАЧКОВ ПУТ - Сара Павловић, 3. разред, ОШ "Петар Петровић Његош", Врбас
Награда "Ново Ћулафић", коју додељује дечији жири, припала је Александри Јовић за песму Облак који све види, а иста млада песникиња добила је и награду публике.