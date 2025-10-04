РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ НАСТАВИЛЕ СА ОДЛИЧНИМ ИГРАМА У Б СУПЕРЛИГИ: Непобедиве црвено-беле
Новосадске рукометашице савладале су Јуниор у трећем колу Б Суперлиге са 37:27 (23:19).
Обе екипе су биле распуцане у првом полувремену и збирно су постигле 42 поготка. Показале су рукометашице Јуниора да нису џабе промовисане у члана Б Суперлиге и пружиле су солидан отпор екипи Андријане Будимир.Истакле су се крилне играчице Војводине Пена Граматова са шест погодака и Наташа Ловрић са три, а веома добра била је и талентована Ива Петровић чији си долазак из Београда показао као пун погодак.
Новосађанке су поново, као и на претходним утакмицама полако ломиле ривала и тако стизале до бодова. Средином првог дела црвено-беле су стекле двоцифрену предност и тада је било јасно да ће бодови остати у СЦ Слана бара. Пена Граматова наставила је са сјајним играма и меч је завршила са девет погодака. Наташа Ловрић проглашена је за најбољу играчицу сусрета.
Воша у четвртом колу Б Суперлиге гостује Топличанину у Прокупљу.