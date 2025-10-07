(ВИДЕО) Природа ове године била немилосрдна према воћарима КИКИНЂАНИ ЗАТО РАЗМИШЉАЈУ О САДЊИ ПИСТАЋА, СМОКВИ, ШИПКА А помињу се и банане
Јесења садња воћних и шумских садница почеће крајем октобра, нешто раније него иначе, с обзиром на суво и топло време током сезоне.
Највише се траже саднице трешања, вишања, шљива и дуња, док је новина све већа потражња пистаћа. Иако кикиндски пољопривредници у шали кажу да ће, ако се овакве временске прилике наставе, почети да гаје банане, расадничари им поручују да их имају на тржишту.
Јесења сезона садње воћа и шумског материјала ове године почеће крајем октобра, неколико недеља раније у односу на претходне године јер је време било веома топло и суво, па је дошло до убразног опадања лишћа. Струка препоручује да се сади током јесени јер је бољи периоду у односу на пролеће, што Кикинђани углавном и поштују. Највише се траже трешње, вишње, шљиве, дуње и кајсије, упркос веома лошим годинама иза нас за то воће.
''Све више се траже сорте које су каснијег цвета и рода попут дуње која већ пар година рађа за разлику од трешања, вишања и кајсија, али дуња и даље има континуитет у роду и цветању'', рекао је Радивој Лагунџин, власник расадника у Кикинди.
Природа је и ове сезоне била немилосрдна према воћарима, па је мраз потпуно уништио род, да би касније наступила вишемесечна суша праћена високим температурама. Како се клима променила, тако су и Кикинђани почели да размишљају о садњи специфичних садница попут пистаћа.
''Људи су почели да размишљају о плантажама смокви, пистаћа, дивљих ружа, односно шипка, а постоји размишљање да би структуру требало променити , лако је питање због климе да ли вреди то радити пошто могу да се опет десе јаке зиме које ће те биљке уништити. Имамо и банане у понуди као украсно дрвеће па можда једног дана послуже и у производњи'', додао је Радивој.
Ко зна, ако Кикинђани у шали почну да саде банане, можда ће и с годинама прећи на ананас, да га сервирају уз гибаницу. Расадничари су спремни на сваки изазов.