overcast clouds
13°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Природа ове године била немилосрдна према воћарима КИКИНЂАНИ ЗАТО РАЗМИШЉАЈУ О САДЊИ ПИСТАЋА, СМОКВИ, ШИПКА А помињу се и банане

07.10.2025. 18:51 19:01
Пише:
Дневник
Извор:
РТВ
Коментари (0)
садница
Фото: youtube printscreen/RTV

Јесења садња воћних и шумских садница почеће крајем октобра, нешто раније него иначе, с обзиром на суво и топло време током сезоне.

Највише се траже саднице трешања, вишања, шљива и дуња, док је новина све већа потражња пистаћа. Иако кикиндски пољопривредници у шали кажу да ће, ако се овакве временске прилике наставе, почети да гаје банане, расадничари им поручују да их имају на тржишту. 
 

Јесења сезона садње воћа и шумског материјала ове године почеће крајем октобра, неколико недеља раније у односу на претходне године јер је време било веома топло и суво, па је дошло до убразног опадања лишћа. Струка препоручује да се сади током јесени јер је бољи периоду у односу на пролеће, што Кикинђани углавном и поштују. Највише се траже трешње, вишње, шљиве, дуње и кајсије, упркос веома лошим годинама иза нас за то воће.

''Све више се траже сорте које су каснијег цвета и рода попут дуње која већ пар година рађа за разлику од трешања, вишања и кајсија, али дуња и даље има континуитет у роду и цветању'', рекао је Радивој Лагунџин, власник расадника у Кикинди.

Природа је и ове сезоне била немилосрдна према воћарима, па је мраз потпуно уништио род, да би касније наступила вишемесечна суша праћена високим температурама. Како се клима променила, тако су и Кикинђани почели да размишљају о садњи специфичних садница попут пистаћа.

''Људи су почели да размишљају о плантажама смокви, пистаћа, дивљих ружа, односно шипка, а постоји размишљање да би структуру требало променити , лако је питање због климе да ли вреди то радити пошто могу да се опет десе јаке зиме које ће те биљке уништити. Имамо и банане у понуди као украсно дрвеће па можда једног дана послуже и у производњи'', додао је Радивој.

Ко зна, ако Кикинђани у шали почну да саде банане, можда ће и с годинама прећи на ананас, да га сервирају уз гибаницу. Расадничари су спремни на сваки изазов.

RTV

пистаћи кикинда сетва
Извор:
РТВ
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КУКУРУЗ КРАЉ ВОЈВОЂАНСКИХ ОРАНИЦА, ПАОРИ СОЈИ ОКРЕНУЛИ ЛЕЂА Пролећна сетва на њивама ближи се крају, лањска суша и мали приноси соје променили планове земљорадника
сетва

КУКУРУЗ КРАЉ ВОЈВОЂАНСКИХ ОРАНИЦА, ПАОРИ СОЈИ ОКРЕНУЛИ ЛЕЂА Пролећна сетва на њивама ближи се крају, лањска суша и мали приноси соје променили планове земљорадника

14.05.2025. 09:34 10:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ПОРОДИЧНОМ ГАЗДИНСТВУ СТАНКОВИХ У ФАРКАЖДИНУ ОВИХ ДАНА ЈЕ ЖИВО У току сетва кукуруза, а у расадницима последње припреме пред расађивање бостана на отвореном ПРАВЕ И ДОМАЋЕ СТАРИНСКЕ КОЛАЧЕ
комбо

У ПОРОДИЧНОМ ГАЗДИНСТВУ СТАНКОВИХ У ФАРКАЖДИНУ ОВИХ ДАНА ЈЕ ЖИВО У току сетва кукуруза, а у расадницима последње припреме пред расађивање бостана на отвореном ПРАВЕ И ДОМАЋЕ СТАРИНСКЕ КОЛАЧЕ

24.04.2025. 09:37 10:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај