07.10.2025.
Нови Сад
Промене у Албанији пред Србију

07.10.2025. 20:21 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Уврстио је Силвињо на списак ровите Адриана Исмајлија и Адриона Пајазитија, али после додатних прегледа, одлучено је да њих двојица неће бити од помоћи за наредну акцију.

То је натерало селектора Албаније да у национални тим позове Назмија Грипшија, офанзивца Астане.

Он ће се екипи придружити у среду и биће на располагању за дуеле са Србијом, те после и за пријатељски меч против Јордана.

Грипши се налази у одличној форми у овој календарској години, где је на 24 утакмице постигао 15 голова.

Подсетимо, меч Србије и Албаније је на програму у суботу од 20.45.

албанија квалификације
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
