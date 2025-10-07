Промене у Албанији пред Србију
07.10.2025. 20:21 20:22
Уврстио је Силвињо на списак ровите Адриана Исмајлија и Адриона Пајазитија, али после додатних прегледа, одлучено је да њих двојица неће бити од помоћи за наредну акцију.
То је натерало селектора Албаније да у национални тим позове Назмија Грипшија, офанзивца Астане.
Он ће се екипи придружити у среду и биће на располагању за дуеле са Србијом, те после и за пријатељски меч против Јордана.
Грипши се налази у одличној форми у овој календарској години, где је на 24 утакмице постигао 15 голова.
Подсетимо, меч Србије и Албаније је на програму у суботу од 20.45.