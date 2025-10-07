ЋАВИ ОДБИО ДА НАСЛЕДИ СТАНКОВИЋА: Други Шпанац у игри
07.10.2025. 20:27 20:30
Коментари (0)
На састанку Управног одбора је одлучено да Дејан Станковић настави са радом у Спартаку из Москве, а испливали су кандидати који су били контактирани да га замене.
Према информацијама руских медија, позив је добио чувени Ћави Ернандес, али је некадашњи тренер и везиста Барселоне одбио опцију да се пресели у Русију.
Ипак, у игри је и даље један шпански тренер. Према писању Чемпионата, Луис Гарсија је озбиљан кандидат да дође ако Станковић поднесе оставку.
Питање је да ли ће се то десити, али ако би Спартак кикснуо још један меч, не би било изненађење да отпусте српског стручњака.
Зато је Шпанац и даље на чекању.