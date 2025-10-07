overcast clouds
ЋАВИ ОДБИО ДА НАСЛЕДИ СТАНКОВИЋА: Други Шпанац у игри

07.10.2025. 20:27 20:30
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
stankovic
Фото: Youtube Printscreen/Arena Sport TV

На састанку Управног одбора је одлучено да Дејан Станковић настави са радом у Спартаку из Москве, а испливали су кандидати који су били контактирани да га замене.

Према информацијама руских медија, позив је добио чувени Ћави Ернандес, али је некадашњи тренер и везиста Барселоне одбио опцију да се пресели у Русију.

Ипак, у игри је и даље један шпански тренер. Према писању Чемпионата, Луис Гарсија је озбиљан кандидат да дође ако Станковић поднесе оставку.

Питање је да ли ће се то десити, али ако би Спартак кикснуо још један меч, не би било изненађење да отпусте српског стручњака.

Зато је Шпанац и даље на чекању.

дејан станковић фк спартак фк спартак москва
Спорт Фудбал
