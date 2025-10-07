НИКОЛА МИЛУТИНОВ: "Јокића није брига шта други мисле о њему"
Никола Милутинов поново је говорио о Европском првенству, па и о неким другим стварима који су везани за Николу Јокића у интервјуу за Спорт 24.
И ове сезоне српски центар је одлучио да остане у екипи Олимпијакоса, иако се за њега интересовала и Миланска Олимпија. Чак се спомиње да је у причи био и љути ривал Панатинаикос, али је на крају потписао трогодишњи уговор са црвено-белима.
"Не могу. Само желим да вам кажем да заиста поштујем све тимове који су ми дали понуде. Желим да им се захвалим јер су ми давали велики део свог буџета. Било је много промена, доста хаотично, посебно за мене и људе у мом окружењу који су били поред мене и то са мном преживљавали. Међутим, многима није познато оно што се тачно дешавало. Желим да тако остане, желим да то остане приватно. Ту сам где јесам, ово је моја одлука и надам се најбољем у новој сезони".
Када је прошло питање о клупској кошарци, прешло се на Европско првенство, где је Србија окончала такмичење већ у осмини финала.
"Није прошло добро, такав је спорт. Понекад успемо, а понекад не. Пре две године смо били успешни и освојили смо сребрну медаљу на Светском првен, освојили смо сребрну медаљу и бронзу на Олимпијским играма. Имали смо пех у полуфиналу, али смо показали да је европска кошарка добра кошарка. Ове године се на нашу жалост десило то што се десило. Међутим, то припада прошлости и не желим много да коментаришем".
У Летонији Милутинов је имао прилике да сарађује са најбољим кошаркашем на свету Николом Јокићем.
"Делити терен са Јокићем је невероватно и није то била прва година у којој смо били саиграчи. Играли смо заједно у репрезентацији до 19 година, тако да наше пријатељство почиње много раније пре него што је он постао то што јесте данас. Он заиста воли кошарку, али људи то не схватају јер виде његову другу страну и не познају га тако добро. Има невероватан кошаркашки IQ, све зна и увек тражи решење за сваки проблем. Он је тип особе који нема друштвене мреже, нити излази у јавност, не воли новинаре и искрено није га брига шта други људи мисле о њему, зато само његови људи знају колико воли кошарку".
У даху је Милутинов наставио о једном од најбољих играча данашњице.
"Он прати све српске играче који играју у Евролиги, заиста воли да гледа чак и три на три. Заједно смо гледали неке турнире јер ми тамо игра кум и још неки блиски пријатељи. У Србији је то веома популарно, па смо гледали заједно и то страствено. Он увек гледа утакмице из другачије перспективе од мене. Ја увек гледам као навијач и да подржим тим, док Јокић обраћа пажњу на детаље. Желим да људи схвате да Никола заиста воли кошарку, да је игра и ужива у њој. Људи виде само оно што медији приказују, али постоји и друга страна".