НОВОСАДСКИ ВАТРОГАСЦИ У АКЦИЈИ Димило у Радничкој улици, грађани изашли на улицу (ФОТО, ВИДЕО)
07.10.2025. 14:39 14:47
Екипе новосадских ватрогасаца интервенисале су око 14.20 по позиву грађана у стамбеном објекту у Радничкој улици број 41.
Станари зграде пријавили су дим који се појавио у згради и мирис који је подсећао на мирис упаљене пластике.
Ватрогасци су изашли на лице места са три возила и након провере свих просторија у згради утврђено је да не постоји опасност од пожара.
Како смо незванично сазнали станари су морали превентивно да напусте зграду.
Они су се окупили на улици испред зграде и чекали да вагрогасци обаве гашење, али по свему судећи није било већег пожара.