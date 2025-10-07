broken clouds
НОВОСАДСКИ ВАТРОГАСЦИ У АКЦИЈИ Димило у Радничкој улици, грађани изашли на улицу (ФОТО, ВИДЕО)

07.10.2025. 14:39 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Б. Г.
Фото: Б. Г.

Екипе новосадских ватрогасаца интервенисале су око 14.20 по позиву грађана у стамбеном објекту у Радничкој улици број 41.

Станари зграде пријавили су дим који се појавио у згради и мирис који је подсећао на мирис упаљене пластике.

Б. Г.
Фото: Б. Г.

Ватрогасци су изашли на лице места са три возила и након провере свих просторија у згради утврђено је да не постоји опасност од пожара.

Б. Г.
Фото: Б. Г.

Како смо незванично сазнали станари су морали превентивно да напусте зграду.

Б. Г.
Фото: Б. Г.

Они су се окупили на улици испред зграде и чекали да вагрогасци обаве гашење, али по свему судећи није било већег пожара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад
