СЕЛЕКТОР ГАВРИЛОВИЋ САОПШТИО СПИСАК ИГРАЧА Футсалери Србије против Пољске и Холандије
БЕОГРАД: Селектор футсал репрезентације Србије Марко Гавриловић саопштио је данас списак играча за пријатељске мечеве против Пољске и Холандије.
Футсалери Србије ће од 17. до 21. октобра боравити у Пољској. Србија ће 19. октобра од 13 часова у Зиеленој Гори, а два дана касније од 18 сати састаће се са Холандијом у Горзову.
Футсалери Србије припремаће се од 13. октобра до поласка у Пољску у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.
На списку се налазе:
Голмани: Јаков Вулић (Лозница Град 2018), Слободан Томић (Мад Макс), Петар Николић (Винтер спорт).
Играчи: Кристијан Васић (Футсал Истра Пула), Александар Јањић (Врање), Александар Томић (Црница), Ранко Марковић (Сас), Страхиња Петров (Ал Јармоук), Нинослав Алексић (Лозница Град 2018), Ђорђе Росић (Ријека), Немања Милосављевић (Врање), Лазар Милосављевић (Мостар СГ Стаклорад), Лазар Живановић (Лозница Град 2018), Драган Томић (Минерва), Лазар Маринковић (Смедерево) и Енсар Реџовић (Лозница Град 2018).