broken clouds
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈA ПРОТИВ ГРИПА Приоритет су најугроженији

07.10.2025. 11:00 11:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

У Новом Саду је почела имунизација становништва против грипа за сезону 2025/2026. године.

У амбулантама Дома здравља Нови Сад вакцинишу се сви заинтересовани грађани, уз посебан акценат на лица у већем ризику од тежих облика болести и компликација грипа. Приоритет су труднице и особе старије од 65 година.

Препорука се односи и на чланове породица болесника са повећаним ризиком од компликација, лица смештена или запослена у геронтолошким центрима, децу, омладину, као и особе смештене у социјално-здравственим установама. Такође, вакцинација је препоручена лицима запосленим у здравственим установама и свима старијим од шест месеци са коморбидитетима.

Вакцине су достављене свим амбулантама Службе опште медицине и Службе здравствене заштите радника Дома здравља Нови Сад у довољним количинама.

Заинтересовани могу да се јаве свом изабраном лекару ради вакцинације. 

Прегледи и термин могу се заказати:

- позивом Кол центра Дома здравља Нови Сад на број 021 4879 000,

- телефоном амбуланте у којој се особа лечи,

- лично код медицинске сестре/техничара изабраног лекара,

- путем апликације „Мој доктор“.

Уколико нисте заказани, вакцинација ће бити спроведена у договору са изабраним лекаром.

грип вакцина вакцина против грипа
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај