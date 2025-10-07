ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈA ПРОТИВ ГРИПА Приоритет су најугроженији
У Новом Саду је почела имунизација становништва против грипа за сезону 2025/2026. године.
У амбулантама Дома здравља Нови Сад вакцинишу се сви заинтересовани грађани, уз посебан акценат на лица у већем ризику од тежих облика болести и компликација грипа. Приоритет су труднице и особе старије од 65 година.
Препорука се односи и на чланове породица болесника са повећаним ризиком од компликација, лица смештена или запослена у геронтолошким центрима, децу, омладину, као и особе смештене у социјално-здравственим установама. Такође, вакцинација је препоручена лицима запосленим у здравственим установама и свима старијим од шест месеци са коморбидитетима.
Вакцине су достављене свим амбулантама Службе опште медицине и Службе здравствене заштите радника Дома здравља Нови Сад у довољним количинама.
Заинтересовани могу да се јаве свом изабраном лекару ради вакцинације.
Прегледи и термин могу се заказати:
- позивом Кол центра Дома здравља Нови Сад на број 021 4879 000,
- телефоном амбуланте у којој се особа лечи,
- лично код медицинске сестре/техничара изабраног лекара,
- путем апликације „Мој доктор“.
Уколико нисте заказани, вакцинација ће бити спроведена у договору са изабраним лекаром.