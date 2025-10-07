РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ, ГЛАВНЕ УЛИЦЕ БИЋЕ ГОТОВЕ У РОКУ! Ево докле се стигло с реконструкцијом саобраћајница у Руми и шта је до сада урађено

Уговорни рок за завршетак посла је 1. децембар, који, како напомињу из Општине, неће бити пробијен, јер се завршетак очекује у наредних неколико седмица. Након реконструкције Павловачке улице уследиће и обнова Улице Владимира Назора.

- Имали смо проблем који је донекле успорио реализацију, а то је гасовод који није ишао оном трасом која је уцртана у катастру - објаснио је председник Општине Рума Душан Љубишић. - ЈП „Гас-Рума“ морало је да реагује и измести инсталације, а како је реч о челичном воду, то је додатно закомпликовало ситуацију и продужило радове за две до три седмице. Реконструкција Павловачке улице плански је извођена етапно, како би се избегло потпуно обустављање саобраћаја.

Када је реч о предстојећим радовима у Улици Владимира Назора они ће подразумевати и свеобухватну обнову водоводне мреже и свих инсталација, а ради се о инвестицији која није реализована више од четири деценије. Радове ће извести ЈП „Водовод“ Рума на траси дугој 2,65 километара. Осим водоводне мреже, радиће се и атмосферска и фекална канализација, магистрални вод пречника 500 милиметара и водоводна мрежа пречника 100 милиметара.