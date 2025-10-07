overcast clouds
12°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОШИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ: Шесторица у националним селекцијама

07.10.2025. 08:51 08:55
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Током окотобарске репрезентативне паузе шесторица чланова ФК Војводина добили су позиве за националне селекције.

Драган Росић, Лазар Ранђеловић – Србија

Голман Војводине Драган Росић и офанзивац Лазар Ранђеловић налазе се на коначном списку Драгана Стојковића за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Србија ће најпре угостити Албанију, 11. октобра од 20:45, а потом гостује Андори, 14. октобра у истом термину.

Колинс Сиченџе – Кенија

Штопер Војводине Колинс Сиченџе нашао се на коначном списку селекције Кеније за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Кенија гостује Бурундију 9. октобра од 15 часова, а потом и Обали Слоноваче, 14. октобра од 21 час.

Стефан Букинац – Србија У-21

Леви бек Војводине Стефан Букинац нашао се на коначном списку селектора младе репрезентације Србије Зорана Мирковића за пријатељску са селекцијом Румуније.

Млада репрезентације Србије гостује Румунији 10. октобра од 18 часова.

Срђан Боровина – Србија У-19

Омладинац Војводине Срђан Боровина нашао се на списку У-19 селектора Србије Гордана Петрића за пријатељске утакмице са селекцијом Русије.

Србија ће у Старој Пазови одиграти две пријатељске утакмице са вршњацима из Русије, 10. октобра од 17 часова и 14. октобра од 12 часова.

Дамјан Јовић – Босна и Херцеговина У-17

Млади фудбалер Војводине Дамјан Јовић налази се не списку У-17 репрезентације Босне и Херцеговине за пријатељске утакмице са селекцијом Хрватске.

Утакмице У-17 селекција БиХ и Хрватске на програму су 7. и 9. октобра.

Вошин кутак фк војводина фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОШИН НОВИ „ОРАО“ РАНЂЕЛОВИЋ: Част је бити у репрезентацији, оправдаћемо позив

Уз Росића у тиму Србије

спорт

ВОШИН НОВИ „ОРАО“ РАНЂЕЛОВИЋ: Част је бити у репрезентацији, оправдаћемо позив

06.10.2025. 12:36 12:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГОЛМАН ВОЈВОДИНЕ ДРАГАН РОСИЋ ВЕРУЈЕ У СЕБЕ И САИГРАЧЕ: Имамо одличан тим, наставићемо с добрим играма
спорт

ГОЛМАН ВОЈВОДИНЕ ДРАГАН РОСИЋ ВЕРУЈЕ У СЕБЕ И САИГРАЧЕ: Имамо одличан тим, наставићемо с добрим играма

19.08.2025. 14:17 14:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај