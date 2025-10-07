ВОШИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ: Шесторица у националним селекцијама
Током окотобарске репрезентативне паузе шесторица чланова ФК Војводина добили су позиве за националне селекције.
Драган Росић, Лазар Ранђеловић – Србија
Голман Војводине Драган Росић и офанзивац Лазар Ранђеловић налазе се на коначном списку Драгана Стојковића за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Србија ће најпре угостити Албанију, 11. октобра од 20:45, а потом гостује Андори, 14. октобра у истом термину.
Колинс Сиченџе – Кенија
Штопер Војводине Колинс Сиченџе нашао се на коначном списку селекције Кеније за предстојеће утакмице у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Кенија гостује Бурундију 9. октобра од 15 часова, а потом и Обали Слоноваче, 14. октобра од 21 час.
Стефан Букинац – Србија У-21
Леви бек Војводине Стефан Букинац нашао се на коначном списку селектора младе репрезентације Србије Зорана Мирковића за пријатељску са селекцијом Румуније.
Млада репрезентације Србије гостује Румунији 10. октобра од 18 часова.
Срђан Боровина – Србија У-19
Омладинац Војводине Срђан Боровина нашао се на списку У-19 селектора Србије Гордана Петрића за пријатељске утакмице са селекцијом Русије.
Србија ће у Старој Пазови одиграти две пријатељске утакмице са вршњацима из Русије, 10. октобра од 17 часова и 14. октобра од 12 часова.
Дамјан Јовић – Босна и Херцеговина У-17
Млади фудбалер Војводине Дамјан Јовић налази се не списку У-17 репрезентације Босне и Херцеговине за пријатељске утакмице са селекцијом Хрватске.
Утакмице У-17 селекција БиХ и Хрватске на програму су 7. и 9. октобра.