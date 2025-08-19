ГОЛМАН ВОЈВОДИНЕ ДРАГАН РОСИЋ ВЕРУЈЕ У СЕБЕ И САИГРАЧЕ: Имамо одличан тим, наставићемо с добрим играма
Због чега то играње на стадиону „Карађорђе“ толико одговара фудбалерима Јавора, остала је мистерија.
У сваком случају, Ивањичани, као по правилу, пружају одличне игре у Српској Атини, а учинили су то и у последњем сусрету, када су прекинули тријумфални низ Новосађана и однели значајни бод у своју варош.
По нама, најбољи појединац утакмице био је голман Воше Драган Росић, који је, баш као и његов колега с друге стране терена, Никола Васиљевић, у више наврата спречио супарничке нападаче да се још који пут радују. Иако је његових добрих интервенција било и пре финиша сусрета, у тренуцима када је тим Мирослава Тањге други пут повео, управо је Росић зауставио два или три баш опасна атака, готово зицера, екипе Јавора.
И, таман када се учинило да ће то да пресуди, односно да ће сва три бода остати на „Карађорђу“, несрећан сплет околности одлучио је да лопта погоди Куфреа Ету на путу ка мрежи, промени правац и превари Росића, за коначних 2:2.
– Ета је показао какав је фудбалер и убеђен сам да ће бити истинско појачање за наш тим, а што се аутогола тиче, због њега нико нема право да му замери. Једноставно, лопта га је погодила и то је било то – истакао је Драган Росић. – Жао ми је што нисмо уписали и четврту победу, јер мислим да смо на терену баш добро изгледали, али је поново пресудио пад концентрације у одбрани у завршним моментима сусрета, који је допринео да примимо други гол.
Истакли смо већ да за исту ствар Војводина није била кажњена у сусрету с ОФК Београдом, када се, иако је имала играча више, грчевито бранила у финишу и одбранила победу (2:1).
– То као да нам није било за наук. Не могу никоме од саиграча конкретно ништа да замерим, нити сам стручњак, па да могу да оценим шта се то догађана у завршницама утакмице. Међутим, и мени на голу, у ТВ преносу и гледаоцима на стадиону, било је јасно да нешто не функционише како треба и да смо дозволили Јавору да нам константно прети. И тренер Тањга указао нам је на то и наговестио да ћемо под хитно морати додатно да радимо на том сегменту... Да ли је у питању страх од победе, несигурност или нешто треће, не могу да оценим. Имао сам у тим тренуцима два добре одбране и понадао се да ће то да сломи ривала, подигне нам морал, али није било тако. То је фудбал, морамо да се окренемо наредном сусрету са ТСЦ-ом, али и да исправимо сада већ алармантне грешке које смо правили.
У суботу, од 21 сат, на „Карађорђу“ ће гостовати екипа из Бачке Тополе, која такође у Новом Саду пружа запажене партије и бележи одличне резултате.
– Знали смо и да Јавор овде игра добро, а његови играчи су се потрудили да нам, одличном одбраном, затворе путеве ка сопственом голу. Имамо, међутим, јако добру екипу, појединце који могу да надиграју сваког супарника, што смо и показали на делу. Сада нам стиже у госте ТСЦ, који, заиста, игра веома добро на нашем стадиону, али, без обзира, потрудићемо се да, уз помоћ наших навијача, победимо ривала у војвођанском дербију. Прошлосезонски тријумф у полуфиналу Купа Србије треба да нам буде одређена идеја водиља на путу до три бода, али, у то нема сумње, следи нам веома озбиљно и тешко искушење – додао је Драган Росић.
Одлични голмани
Већина наших суперлигаша у овој сезони има по двојицу одличних, врхунских голмана. Међу њима је и Војводина, где за место међу стативама конкуришу Росић и Матија Гочманац, док и Ранко Пушкић вредно тренира и чека својих „пет минута“. У ТСЦ-у новом првенству одлично брани потенцијални репрезентативац Србије Вељко Илић, док је на клупи такође изузетни Никола Симић.
- Добро је то за српски фудбал што многи тимови имају врхунске чуваре мреже – сложио се и Росић. – И наша репрезентација располаже са заиста сјајним голманима, што ме искрено радује и сведочи о томе да се са свима нама у клубовима ради на врхунском нивоу.