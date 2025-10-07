ПРИЛИКА ЗА НОВИ ПОСАО
НСЗ И ГРАД НОВИ САД ПОЗИВАЈУ НА САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА Пријавите се и осигурајте интервју
Новосадска филијала Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Град Нови Сад организују Сајам запошљавања у Новом Саду 15. октобра, од 10 до 15 часова у аули Мастер центра Новосадског сајма, улица Хајдук Вељкова 11, објавила је данас НСЗ.
Послодавци се за учешће на сајму пријављују лично у Филијали Нови Сад или позивом на број телефона 021/488-55-18 или e-mail [email protected].
На сајму ће им на располагању бити бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата и могућност коришћења финансијских олакшица при запошљавању.
Незапослени који су заинтересовани да учествују на сајму требало би да се јаве свом саветнику за запошљавање ради евидентирања учешћа и информисања о припреми за сајам.
Национална служба саветује незапослене да пре доласка на сајам прођу обуку за активно тражење посла која је доступна и на онлајн платформи за учење НСЗ, како би што боље написали свој ЦВ и припремили се за разговор за посао.