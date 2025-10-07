„БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН СЛИКАР…” Црвени кабриолет Лазара Возаревића води мале уметнике кроз Галерију Матице српске
Галерија Матице српске и Предшколска установа „Радосно детињство” јуче су потписивањем споразума озваничили почетак реализације новог едукативног програма ГМС за децу „Био једном један сликар... Лазар Возаревић”.
„Галерија Матице српске већ дуже од две деценије сваке јесени успешно реализује едукативне програме за децу предшколског и нижег основношколског узраста. Један од наших најпоузданијих и највреднијих партнера је „Радосно детињство”, које је и овог пута наш позив прихватило и ево нас на почетку једног новог путовања, и то црвеним кабриолетом, како се возио и Лазар Возаревић”, изјавила је управница ГМС др Тијана Палковљевић Бугарски.
Дечја публикација
По речима Тијане Палковљевић Бугарски, нови едукативни програм биће посвећен актуелној изложби „Лазар Возаревић: Галерија у гостима”, која је недавно отворена у Галерији Матице српске и трајаће до краја јануара 2026.
„У оквиру те изложбе реализована је и дечја публикација посвећена Лазару Возаревићу, осмишљени су и бројни породични програми. И нама се чинило да је управо ова поставка дивна тема на којој можемо да се дружимо, а да новосадски малишани, на темељима Возаревићевог живота и дела, развијају властиту креативност”, додала је др Тијана Палковљевић Бугарски.
Како је појаснила Јелена Бобић, музејска едукаторка, у сарадњи са ПУ „Радосно детињство” креативне радионице за најмлађе биће организоване не само викендом него и током недеље. „Деца из вртића ће имати прилику да се упознају са самом Галеријом, са специфичним стваралаштвом Лазара Возаревића, као и са основним уметничким елементима и техникама, геометријским облицима и њиховим магичним моћима да нам причају приче”, навела је Јелена Бобић, док је координаторка стучне службе у ПУ „Радосно детињство” Мина Панић истакла да се кроз овај едукативни програм, не само стичу нова знања, него се полако формира и нова уметничка публика.