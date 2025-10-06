ОЏАЧАРИ НЕ СТИЖУ ДА ОДГОВОРЕ НА ПОЗИВЕ! Телефони се „усијали“ у “Димничару”, СУБОТИЧАНИ желе чист димњак пре зиме
СУБОТИЦА - У ЈКП "Димничар" кажу да су им, ових дана, телефони "усијани" због бројних позива грађана који се греју на дрва и угаљ.
Иако их је само 12, обећавају да ће стићи да очисте све димњаке јер је то најбоља заштита од пожара.
У народу се од памтивека говори да је срећа видети оџачара. Ухватите се за дугме и - испуни вам се жеља. А ако вам дође у кућу и очисти димњак, онда је сигурно да ће ваш дом бити безбедан од нежељеног пожара, а укућани живи и здрави.
Да је то истина, потврђује и Предраг Мастиловић, директор ЈКП "Димничар" из Суботице.
"Да, може се рећи да димничари заиста доносе срећу. То је стара традиција, а и данас се људи обрадују када виде оџачара. Често их домаћини зову у кућу, да их почасте, тако да су већином срдачно дочекани", сведочи Предраг Мастиловић, директор ЈКП "Димничар" из Суботице.
За оне који за грејање користе дрво или угаљ, изузетно је важно не само да редовно димњак одржавају чистим већ да, бар повремено, провере и његову грађевинску исправност.
Посета димничара зато је најбоља гаранција против пожара, због кога грађани могу да остану без крова над главном.
А да ли о томе мисле на време?
"Као и већина људи, тако и наши суграђани све раде кампањски. Ко лети размишља о грејању и о димњаку? Када је захладнело, сви су се сетили да треба "заложити" пећ, али су онда видели да димњак није у функцији или да "не вуче" како би они желели. Зато су нам телефони ових дана "усијани". Формирају се листе чекања тако да молимо суграђане за стрпљење. Најбитније је да назову, да им димњак буде очишћен и да све буде урађено како треба да би они били безбедни, а и пећ боље горела, односно била енергетски ефикасна", објашњава Предраг Мастиловић, директор ЈКП "Димничар" из Суботице.
У ЈКП "Димничар" ради 12 оџачара који, распоређени у 30 реона, чисте укупно 28.000 димњака у Суботици.
Иако малобројни, јако су вредни, па поручују да ће се одазвати на сваки позив грађана како би им чишћењем димњака обезбедили више топлоте у дому, а мање опасности од пожара.
Ко зна, можда и више среће у животу.