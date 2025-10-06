ПРИВРЕМЕНЕ ИЗМЕНЕ САОБРАЋАЈА Новосадска топлана гради вреловодни прикључак у Руменачкој
06.10.2025. 14:34 14:35
ЈКП „Новосадска топлана“ обавештава грађане да ће у уторак, 7. октобра, започети радови на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Руменачкој улици број 128.
Радови ће бити изведени уз контролу саобраћаја према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, а за потребе приступа градилишних возила, повремено ће бити заузета десна саобраћајна трака у зони радова.
Током трајања радова, треба очекивати и затварање тротоара, док ће пешацима бити омогућен безбедан обилазак.
Планирани рок за завршетак радова је 17. новембар 2025. године.
Из Топлане апелују на грађане да покажу стрпљење и разумевање, наглашавајући да ови радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.