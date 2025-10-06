АЛБАНЦИ ЗНАЈУ ПУТ ДО ПОБЕДЕ НАД СРБИЈОМ: Биће много емоција, али ми смо професионалци
06.10.2025. 13:33 13:36
Албански фудбалер Ћазим Лачи верује у свој тим пред гостовање Србији у Лесковцу.
Две селекције састају се у мечу квалификација за Светско првенство, а сусрет је на програму у суботу од 20.45.
– Биће то веома тешка утакмица, одлучујућа као што сви кажу. Ми смо професионалци, навикли смо на притисак, свако у свом тиму. Циљ је да освојимо три бода, јер је то веома важно за сан о Светском првенству – рекао је Лачи.
Први меч у Тирани завршен је без победника (0:0).
– Надамо се победи против Србије. Биће много емоција, али смо ми професионалци и морамо бити мирни, концентрисани, да гледамо сваки детаљ. То ће бити кључно, детаљи праве разлику и на то ћемо се фокусирати – додао је он.