АЛБАНЦИ ЗНАЈУ ПУТ ДО ПОБЕДЕ НАД СРБИЈОМ: Биће много емоција, али ми смо професионалци

06.10.2025. 13:33 13:36
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Албански фудбалер Ћазим Лачи верује у свој тим пред гостовање Србији у Лесковцу.

Две селекције састају се у мечу квалификација за Светско првенство, а сусрет је на програму у суботу од 20.45.

Биће то веома тешка утакмица, одлучујућа као што сви кажу. Ми смо професионалци, навикли смо на притисак, свако у свом тиму. Циљ је да освојимо три бода, јер је то веома важно за сан о Светском првенству рекао је Лачи.

Први меч у Тирани завршен је без победника (0:0).

Надамо се победи против Србије. Биће много емоција, али смо ми професионалци и морамо бити мирни, концентрисани, да гледамо сваки детаљ. То ће бити кључно, детаљи праве разлику и на то ћемо се фокусирати додао је он.

 

Б92

фудбалска репрезентација србије албанија
Спорт Фудбал
