ТРКА КРОЗ СРБИЈУ ОД 16. ДО 19. ОКТОБРА: Бициклисти из целог света стижу на три етапе
Бициклистичка 64. Трка кроз Србију биће одржана од 16. до 19. октобра.
Свечано отварање биће одржано 16. октобра у Шиду, а старт прве етапе је заказан за 17. октобар.
– Она је ове године подељена у две полуетапе. 1а полуетапа вози се од Парка природе 'Мали Босут' до Врдника у дужини од 83 километра. 1б полуетапа дуга је 87 километара. Старт је у Специјалном резервату природе 'Засавица', а циљ у Новом Саду – наводе из БСС.
Друга етапа Трке кроз Србију биће вожена 18. октобра од Зрењанина до Пожаревца у дужини од 148 километара. Старт је планиран за 19. октобар.
– После старта у Јагодини караван 64. међународне 'Трке кроз Србију' и пређених 119 километара, стићи ће на циљ етапе и трке у Крушевац – саопштено је из БСС.
– Као и сваке године интересовање за нашу трку је изузетно. На старту ће се наћи и екипе из Италије, Египта, Индонезије, Алжира, Велике Британије, Мађарске, Грчке... Биће ту наравно и наших тимова и очекујемо велику борбу за трофеје, награде, али и за бодове који се рачунају за ранг листу УЦИ на основу које се добијају визе за Олимпијске игре – изјавио је председник БСС Душан Гојић.
Трка кроз Србију се вози под окриљем Светске бициклистичке федерације (УЦИ).