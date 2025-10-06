light rain
Нови Сад
(ВИДЕО) СУДАР АУТОБУСА И ТАКСИЈА У НОВОМ САДУ Гужва у саобраћају због незгоде код Железничке станице

06.10.2025. 14:23 14:44
Л. Б.
Фото: Л. Б.

На новосадском Булевару ослобођења данас се догодио, по свему судећи, мањи инцидент у саобраћају.

Наиме, аутобус Градског саобраћајног предузећа Нови Сад и такси аутомобила остварили су контакт на десној страни пута из правца Железничке станице у наставку Булевара ослобођења.

На фотографији нашег репортера можемо видети возаче како мирно дискутују и чекају долазак полиције на увиђај. 

Ради се о мањем судару у коме, претпостављамо, није било поврђених.

Истрага ће утврдити ко није испоштовао правила саобраћаја. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Нови Сад
