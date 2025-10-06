light rain
ОЛГИ ПРЕОСТАЈЕ ДУБЛ: Поражена у синглу у првом колу Вухана

06.10.2025. 13:04 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српска тенисерка Олга Даниловић није успела да се пласира у друго коло ВТА турнира у Вухану.

Она је у првом колу изгубила од Данкиње Кларе Таусон 6:3, 7:5.

Меч је трајао један сат и 51 минут. Даниловић је 42. тенисерка света, док се Таусон налази на 12. месту ВТА листе.

Данска тенисерка ће у другом колу играти са победницом меча између Хрватице Антоније Ружић и Пољакиње Магде Линет.

Даниловић ће на турниру у Вухану наступити и у дубл конкуренцији. Она ће у пару са Украјинком Мартом Костјук у првом колу играти против Кинескиње Хањи Гуо и Рускиње Александре Панове.

Турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.564.963 долара.

 

