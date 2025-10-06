Циљ су две победе
ПИКСИ НЕ ОСЕЋА ПРИТИСАК, АПЕЛОВАО НА НАВИЈАЧЕ: Знам тим који ће играти против Албаније
Селектор фудбалера Србије Драган Стојковић одржао је конференцију за медије пред квалификационе дуеле с Албанијом и Андором.
Након што је говорио о повредама и променама на списку осврнуо се и на претходни меч са Енглеском (0:5).
– Може да се деси лош дан, лоша игра, у фудбалу је то тако. Ми тога дана нисмо били на нивоу, нисмо били у стању да парирамо Енглеској, извлачимо поуке из сваке утакмице, ако погледате резултате. Барселона је примила четири гола у Севиљи, Атлетико дао пет Реалу. Не желим то да упоређујем, нама су све утакмице од великог значаја и бодови су важно. Енглеска је архива и прошлост, оно што је за нас битно су Албанија и Андора. Чак о Андори ни не размишљамо, већ да меч са Албанијом решимо у своју корист. Морате да гледате будућност и оно што је испред вас и то је природни став који морамо да имамо, нема ништа од враћања у прошлост – истакао је Стојковић.
Он је упутио апел навијачима уочи дуела са Албанијом.
– Сви они који буду дошли на стадион у име свих нас и вас, да та утакмица протекне у фер и коректној игри и понашању и на самом стадиону. Не бих желео да дођемо у ситуацији да добијемо казну... То је непотребно, репрезентација тражи подршку, да се навија за њу, да јој се пожели срећа, да будемо окренути искључиво фудбалским стварима, то ћу тражити од играча. Не вређајте никог, навијајте фер и коректно – нагласио је селектор Србије.
Лепо у Лесковцу
Стојковић је подсетио да није први да Србија игра у Лесковцу.
– Имамо лепа искуства. Није непознаница за нас, познајемо стадион и све што је тамо, на нама је да одиграмо добро и решимо у своју корист утакмицу. Предност или мана, мислим да није ни једно ни друго. Зато се и спремамо и све учинити да пружимо максимум, да обрадујемо навијаче и народ. Људи ће помињати и друге аспекте, за нас је битно да будемо фокусирани искључиво на спорт и фудбал, исто онако као у Тирани, када смо почели квалификације – рекао је Стојковић.
Селектор Србије је истакао да је циљ да његов тим у наредна два меча забележи две победе.
– Знам како би Србија требало да игра, радићемо на том плану, себе да представимо у правом светлу, утакмица у високом интензитету, кроз игру и залагање и памет да дођемо и остваримо циљ. Калкулације су овакве и онакве, знам шта значи нерешено, знамо и победа и пораз, о коме не желим да размишљам. Видећемо какав ће резултат бити и онда можемо да правимо још боље калкулације – додао је селектор Србије.
– Очекује нас тешка утакмица, јако, јако тешка, као и свака. Неће бити лако, али ни њима нити било коме. Фудбал је жива игра, ако не будете довољно ангажовани по питању борбености и трчања имаћете проблем. Бољи и квалитетнији тим у сваком сегменту, али су примили четири гола. Данас сви знају да играју фудбал, нема аутсајдера. Летонија статива у последњем минуту, много примера. Ово је утакмица од велике важности – навео је Стојковић.
Он је рекао да мисли да играчи једва чекају меч са Албанијом.
– Што се система тиче, тешко да га сада мењамо, био би то експеримент, мач са две оштрице. Играчи су већ навикли на тај неки систем који играмо, да кажемо на профил играча који имамо, да је то то. Можемо да размишљамо о систему када се квалификујемо, па да имамо довољан број играча... Сваки систем има мане и врлине, питање је тактичких принципа, да ли их поштујете, не постоји ниједан систем који гарантује успех, нема магичне формуле која гарантује победу. Питање је како то играчи разумеју и како ти играчи спроводе на терену – истакао је селектор Србије.
– Неће бити тешко, професионални процес, морам да останем миран и сталожен као што сам увек био, и да идеје које имамо у глави да пренесемо играчима, да то покушамо да спроведемо у дело. Притисак не осећам, ако вас то интересује, миран сам и то желим да пренесем на играче. Не верујем да улазе без самопоуздања, мислим да једва чекају утакмицу, да један лош дан против Енглеза претворе у нешто лепо. Не размишљамо о ономе пре месец дана, ми од тога немамо од тога ништа, можемо да будемо само паметнији. Тај тим ће бити промењен, тотално другачији ће бити, повреде, морамо то да прихватимо, да им пожелим да се што пре врате – додао је Стојковић.
Радује форма Самарџића
Селектор Србије је прокоментарисао игре Лазара Самарџића и Филипа Костића.
– Радује ме форма и игра Самарџића, који је успео да избори место стартера у Аталанти, играч кога ценим, али и више очекујем. Има већ 20-ак утакмица у репрезентацији, волео бих да са мало више самопоуздања преузме улогу креатора или играча који ће дати тај додатни импулс екипи, очекујем више од њега. Не кажем да је био лош, али очекујем више, као и од Костића. Сигурно да је јако битна чињеница да су здрави, могу да трче, да испуне тај део игре, и добро је то што је почео да игра, почео је да даје голове – рекао је Стојковић.
Он је говорио и о фудбалерима које је накнадно уврстио у списак за предстојеће дуеле у квалификацијама за СП 2026.
– Одговорност морају да осете играчи на списку. И ови клинци играју сениорски фудбал, нису клинци. Укључујући Александра Станковића, игра у стартној постави у Брижу у ЛШ, без обзира на године. Да ли Костов има 17,18 година не занима ме и није ово награда за Порто. Ми њега пратимо од првог дана. Ово су све играчи, нови, који прошли репрезентативне селекције. Ранђеловић је играо у ЛН против Русије... Због неких проблема у Рубину није ишао са нама, сви они заслужују што је веома битно, нико падобраном није пао са неба. Они по мени представљају блиску будућност фудбала код нас, на њима је да се доказују и да тренирају за статус у будућности – нагласио је Стојковић.
Ја само треба да сањам да имамо континуитет игара на великим такмичењима, навео је селектор Србије.
– То је где је моја концентрација усмерена. Да Србију одведем на СП, иако сам је већ одвео 2022. Морамо да размишљамо да остваримо циљ да успешно остваримо квалификације, а онда о том потом. После није битно који селектор ће после бити – изјавио је Стојковић.
Он је рекао да зна тим који ће играти против Албаније.
– Знам ко ће играти, 99,9 одсто знам тим и то не могу да вам кажем. Проблем не може да буде нити алиби, нити га тражим, због повреда и разлога што неки играчи нису ту. Ово је здрава група играча, нова имена су свежа крв за наш тим, они ће донети ту врсту веће мотивисаности и доказивања, јер позив за А репрезентацију не долази стално. Ово је круна и част у досадашњој каријери. Неки су први пут, неки дебитанти, али нема разлога да то буде проблем, нити ће – истакао је Стојковић.
Апел навијачима
Селектор Србије је потом још једном апеловао на навијаче на фер и спортско навијање на дуелу са Албанијом.
– Стадион у Лесковцу је био домаћин репрезентацији, већ смо важне утакмице играли тамо. Супер амбијент, терен ће бити у одличном стању, терен близу аут линији и увек је лепо играти тамо. Није моја одлука где играмо, тамо где је ФСС одредио, постоје разлози... Последњи апел за све да навијају фер и коректно... Без вређања, нама то није потребно. Треба би да покажемо право лице и верујем да ће тако и бити – истакао је Стојковић.
Подмлађивање репрезентације
Он је на крају одговорио и на питање да ли су нови играчи најава подмлађивања репрезентације.
– У неком смислу да. Морамо да бринемо о томе. Морамо да имамо свежу крв која ће доћи. Ово су све играчи из наших репрезентативних селекција. Нисмо одредили играче који су непознати фудбалској јавности. Ово су играчи који су на скенеру већ дужи период и ово је моменат када смо одлучили да се нађу на списку. Подмлађивање, да, у сваком случају, ако гледамо годину рођења ових играча. То може да се подведе под ту категорију – закључио је Стојковић.