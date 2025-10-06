КУЉАНИН ИМАО ПОЗИВ ЗА БиХ СЕЛЕКЦИЈУ: Србија је увек била мој сан, успео сам да дођем до дреса „орлова“
Млади фудбалер Железничара из Панчева Алекса Куљанин (21) одличним партијама скренуо је пажњу и заслужио позив селектора Зорана Бате Мирковића за национални тим У21 репрезентације Србије.
Добру игру и један од најзаслужнијих за победу ,,дизелке,, против ТСЦ-а управо је био Куљанин који је асистирао код поготка Николе Ђуричића. Прошле сезоне наступао је за прволигаша Инђију одакле је дошао у Железничар.
Ове јесени у 11 кола Куљанин је на терену у дресу суперлигаша са Тамиша одиграо 656 минута и имао две асистенције. После добијања позива за младу репрезентацију Куљанин је рекао:
– Искрено, осећај је невероватан. Од малих ногу сви фудбалери маштају да обуку дрес репрезентације, а ја сам то сада успео. Ово ми је велика мотивација да наставим још јаче да радим.
Имао је позив да игра за репрезентацију Босне и Херцеговине.
– Да, имао сам позив и то ми је била велика част, али Србија је одувек била мој сан и осећам да је ово прави пут за мене – каже Куљанин.
Од доласка у Железничар до данас овако је описао себе и свој развојни пут.
– Када сам дошао у Железничар имао сам велику подршку људи из клуба и тренера, што ми је тада било најпотребније. Научио сам шта значе рад и дисциплина. Било је успона и падова, али све то ми је помогло да изградим себе и постанем бољи играч и човек. Доста сам напредовао као фудбалер, и физички и тактички. Сваки тренинг доживљавам као прилику да будем бољи него јуче – каже Куљанин.
Он после утакмица анализира своју игру и покушава да исправи грешке.
– Наравно. После сваке утакмице погледам шта сам урадио добро, а шта сам могао боље. Сматрам да је анализа кључ напретка – каже Куљанин.
За њега кажу да је изузетно храбар и да његов дриблинг „руши“ противнике.
– Одмалена сам волео да имам лопту у ногама, да играм директно и да ризикујем. То сам задржао, али уз рад и искуство све више учим када и како да то искористим на прави начин.
Породица га увек подржава.
– То ми неописиво много значи. Породица, као и моја девојка, увек су уз мене и кад је добро и кад је тешко. Њихова подршка ми је најважнија и сваки успех делимо заједно. Желим да наставим да напредујем, да помогнем свом тиму и да једног дана заиграм за А репрезентацију Србије – истакао је Куљанин.