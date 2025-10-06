light rain
НЕЋУ СЕ СМИРИТИ ДОК ПАРТИЗАН НЕ БУДЕ ИГРАО ЛШ: Мијатовић о циљевима у Хумској

06.10.2025. 15:04 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: ФК Партизан

Потпредседник Фудбалског клуба Партизан Предраг Мијатовић говорио је о циљевима екипе из Хумске.

Најпре је објаснио зашто је баш у овом тренутку одлучио да се врати међу црно-беле. 

– Била је то моја обавеза, Партизан је мени дао конотацију, направио је од мене фудбалера предодређеног за велике ствари. Ако је Будућност била средња школа, Партизан је факултет. Емотивно, Партизановац сам. Знао сам да је тешко, преломио сам да је сада моменат. Увек се људи питају када је моменат, не да се нисам покајао, него ми је толико драго што сам ту – рекао је Мијатовић у емисији „Агапе“ код Александра Гајшека.

Мијатовић је онда истакао и главни циљ који има са Партизаном:

– Ја се смирити нећу док Партизан не буде играо у Лиги шампиона. Да нас је неко бирао боље нас не би изабрао.

 

Спорт клуб

