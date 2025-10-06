overcast clouds
ОД МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Алибунар добио нови камион за одношење отпада КОРАК КА ЧИСТИЈОЈ И ЗЕЛЕНИЈОЈ ОПШТИНИ

06.10.2025. 12:04 12:13
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/Вања Фифа

АЛИБУНАР: Општина Алибунар добила је на коришћење нову опрему за сакупљање отпада – специјализовани камион аутосмећар, захваљујући подршци Министарства заштите животне средине.

Кључеве камиона представницима општине уручила је помоћница министарке заштите животне средине Александра Имширагић Ђурић.

– Ово је важан корак у унапређењу квалитета живота наших грађана и уједно подстицај да наставимо са одговорним односом према очувању природе. Захваљујемо Министарству заштите животне средине на подршци и партнерству – поручили су из руководства те Општине. 

Ова набавка значајно ће унапредити услугу одношења отпада, уз повећање ефикасности у раду комуналних служби, и смањити негативан утицај на животну средину.

алибунар камион-аутосмећар
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Банат
