ОД МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Алибунар добио нови камион за одношење отпада КОРАК КА ЧИСТИЈОЈ И ЗЕЛЕНИЈОЈ ОПШТИНИ
06.10.2025. 12:04 12:13
Коментари (0)
АЛИБУНАР: Општина Алибунар добила је на коришћење нову опрему за сакупљање отпада – специјализовани камион аутосмећар, захваљујући подршци Министарства заштите животне средине.
Кључеве камиона представницима општине уручила је помоћница министарке заштите животне средине Александра Имширагић Ђурић.
– Ово је важан корак у унапређењу квалитета живота наших грађана и уједно подстицај да наставимо са одговорним односом према очувању природе. Захваљујемо Министарству заштите животне средине на подршци и партнерству – поручили су из руководства те Општине.
Ова набавка значајно ће унапредити услугу одношења отпада, уз повећање ефикасности у раду комуналних служби, и смањити негативан утицај на животну средину.